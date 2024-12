La Zambie élargit la couverture de sa politique d'exemption de visa

Le gouvernement zambien a annoncé mercredi 18 décembre la suppression de l'obligation de visa pour 53 pays et régions supplémentaires dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir le pays en tant que destination attrayante pour le tourisme, les affaires, le commerce et l'investissement.

>> Les Zambiens encouragés à se lancer dans l'agriculture

>> La Banque mondiale octroie 270 millions d'USD à la Zambie et à la Tanzanie

Cette exemption prendra effet à partir du 1er janvier 2025. En 2022, la Zambie a annoncé une politique d'exemption de visa pour 43 pays et régions. Le ministre de l'Intérieur et de la sécurité intérieure, Jack Mwiimbu, a dit que l'exemption de visa ouvrira des perspectives économiques grâce au tourisme, au commerce de biens et de services et à la création d'emplois. La politique nationale de migration de la Zambie, si elle est bien gérée, joue un rôle crucial dans le développement économique en facilitant l'accès au pays, a déclaré M. Mwiimbu lors d'un point de presse, ajoutant que les services de l'immigration prévoient d'introduire un système d'information des passagers pour aider à empêcher les voyageurs non autorisés d'entrer dans le pays.

Xinhua/VNA/CVN