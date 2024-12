Royaume-Uni : la croissance est finalement restée nulle au troisième trimestre

>> Royaume-Uni : le PIB augmente de 0,6% au deuxième trimestre

>> Royaume-Uni : les factures d'énergie repartent à la hausse en octobre

"Il n'y a pas eu de croissance dans le secteur des services au cours du dernier trimestre, tandis qu'une augmentation de 0,7% dans la construction a été compensée par une baisse de 0,4% dans la production", relève l'ONS dans son communiqué. L'organisme a également revu à la baisse la croissance au deuxième trimestre, à 0,4%, contre 0,5% auparavant. "L'économie a été plus faible aux deuxième et troisième trimestres de cette année que ne le laissaient supposer nos estimations initiales, les bars et restaurants, les cabinets d'avocats et le secteur de la publicité, en particulier, ayant enregistré de moins bons résultats", a expliqué la directrice des statistiques économiques de l'ONS, Liz McKeown. "Le défi que nous devons relever pour redresser notre économie et financer correctement nos finances publiques après 15 ans de négligence est énorme", a commenté dans un communiqué la ministre des Finances, Rachel Reeves.

AFP/VNA/CVN