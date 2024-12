Reprise de l'acheminement du pétrole russe vers la Hongrie via le gazoduc de l'Amitié

Le transport du pétrole brut russe vers la Hongrie via le gazoduc de l'Amitié a repris, a déclaré dimanche 22 décembre le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Peter Szijjarto.

L'approvisionnement énergétique de la Hongrie est "assuré", a écrit M. Szijjarto sur sa page Facebook. L'approvisionnement du pétrole brut russe et kazakh vers la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et l'Allemagne via le gazoduc de l'Amitié était interrompu depuis jeudi 19 décembre. Selon les médias hongrois, cet arrêt a été causé par un problème technique dans une station de pompage russe. Le gazoduc de l'Amitié est l'un des plus grands gazoducs au monde, avec une capacité de transport de deux millions de barils par jour. Il reste la dernière connexion d'envergure entre les champs pétroliers russes et les raffineries européennes depuis que les pays de l'Union européenne ont réduit leur dépendance au pétrole et au gaz russes.

Xinhua/VNA/CVN