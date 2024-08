Le 44e Sommet de la SADC s'ouvre au Zimbabwe

Le 44e Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) s'est ouvert samedi 17 août dans la capitale zimbabwéenne Harare, les dirigeants régionaux soulignant à cette occasion la nécessité de continuer à soutenir la stabilité politique et économique pour accélérer l'intégration et l'industrialisation régionales.