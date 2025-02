Panama : mort d'une enfant dans le naufrage d'un bateau

Le bateau transportait au total 21 personnes, dont 19 migrants de Colombie et du Venezuela et deux membres d'équipage panaméens, a indiqué le service national des frontières Senafront. Le Senafront a annoncé que les 20 survivants avaient reçu des soins médicaux et une assistance humanitaire. Une mer agitée et le mauvais temps ont causé le naufrage du bateau dans la région de Guna Yala, une province indigène du Panama, selon le Senafront.

Xinhua/VNA/CVN