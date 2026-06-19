"Teenage Ambassadors 2026" : des lycéens vietnamiens et japonais renforcent l’amitié

Un programme d’échanges lycéens intitulé "Teenage Ambassadors 2026" s’est tenu le 18 juin à l’ambassade du Vietnam à Tokyo, réunissant des élèves vietnamiens et japonais afin de promouvoir l’amitié et la compréhension mutuelle entre les jeunes générations des deux pays.

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Photo : VNA/CVN

L’événement s’inscrivait dans le cadre d’un programme d’échanges de six jours, du 17 au 22 juin, auquel participent 32 lycéens vietnamiens et 32 lycéens japonais. Les élèves vietnamiens proviennent de plusieurs établissements de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, tandis que leurs homologues japonais représentent des lycées de Sapporo, Yokohama, Moriyama et Osaka.

Prenant la parole lors de la rencontre, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné que cette initiative contribue à renforcer les liens d’amitié entre les jeunes des deux pays. Il a rappelé que les échanges entre les peuples constituent l’un des fondements essentiels du partenariat Vietnam - Japon et que les relations tissées aujourd’hui par les jeunes générations contribueront à consolider les liens bilatéraux à l’avenir.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Watanabe Hiroyuki, président de la Fondation AEON 1% Club, a indiqué que le programme favorise depuis 36 ans l’amitié internationale en offrant aux jeunes Japonais l’occasion de rencontrer leurs pairs étrangers, notamment vietnamiens. Selon lui, ces échanges constituent un véritable vivier de futurs "ambassadeurs de l’amitié".

Au programme figuraient des représentations culturelles, des activités d’échanges ainsi qu’une découverte de la gastronomie traditionnelle vietnamienne.

Selon Ngô Thi Diêp Lan, représentante du Service de l’éducation et de la formation de Hanoï, cette initiative contribue à préserver et à développer la tradition d’amitié entre le Vietnam et le Japon tout en encourageant les jeunes générations à poursuivre cet héritage.

Avant leur visite à l’ambassade, les participants ont découvert la résidence du Premier ministre japonais et la Diète nationale du Japon. Ils poursuivront dans les prochains jours leur découverte de l’histoire et de la culture traditionnelle du Japon.

Créée en 1990, la Fondation AEON 1% Club consacre 1% des bénéfices avant impôts du groupe AEON à des projets communautaires axés sur la jeunesse, l’amitié internationale et le développement durable. Depuis son lancement, le programme a réuni environ 2.700 élèves.

L’édition 2026 marque le cinquième échange Vietnam - Japon organisé dans ce cadre. Une délégation japonaise se rendra au Vietnam du 19 au 24 octobre pour la deuxième phase du programme.

VNA/CVN