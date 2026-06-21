La science, l’innovation et le numérique au service de la croissance

Ces dernières années, de nombreuses politiques et orientations majeures du Parti et de l'État ont confirmé une transition fondamentale d’un modèle de développement traditionnel vers un modèle de développement durable fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

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Photo : VNA/CVN

Toutefois, pour que ces secteurs deviennent le principal moteur de la croissance économique, des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de concrétiser ces politiques, orientations et dispositions législatives.

Selon les experts et la communauté scientifique, les documents du XIVe Congrès national du Parti ainsi que les résolutions du Bureau politique du 13e mandat définissent une orientation de développement fondée sur les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme principaux moteurs de croissance.

La résolution n° 57-NQ/TW, adoptée le 22 décembre 2024, définit explicitement ces domaines comme le socle du renouvellement du modèle de développement, de l’amélioration de la productivité, de la qualité et de la compétitivité, ainsi que de la construction d’une économie indépendante et autonome. Ce texte souligne non seulement le rôle de la science et de la technologie, mais aussi la nécessité de mettre en place un écosystème national d’innovation, des infrastructures numériques, des bases de données nationales, un marché de la science et de la technologie ainsi que des mécanismes d’expérimentation des nouvelles politiques. Il encourage également une approche favorisant l’acceptation des risques et l’esprit entrepreneurial.

Le professeur Vu Sy Cuong, de l’Académie des finances, considère la résolution n° 57-NQ/TW comme une impulsion majeure et un tournant stratégique, marquant la transition d’un modèle de croissance fondé sur le capital et une main-d’œuvre à faible coût vers un modèle reposant sur la productivité, les sciences, les technologies et l’innovation.

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Parallèlement, la résolution n° 68-NQ/TW de mai 2025 place le secteur privé à l’avant-garde de cette transformation technologique. Ces derniers temps, l’Assemblée nationale a déjà adopté plusieurs lois relatives à la science, à la technologie et à l’innovation, au transfert de technologies, aux hautes technologies et à la propriété intellectuelle, fournissant ainsi un cadre juridique solide au service des ambitions nationales.

Les experts soulignent toutefois que les entreprises ne sont pas encore suffisamment placées au cœur de l’écosystème d’innovation. Des obstacles subsistent également en matière de propriété intellectuelle, ainsi que dans l’évaluation et la valorisation des actifs issus de la recherche. Selon l’ancien vice-directeur de l’Institut central de gestion économique, Trân Kim Chung, il est nécessaire de concentrer les ressources sur le développement des sciences et des technologies, en accordant une attention particulière à certains secteurs industriels et technologiques stratégiques, notamment l’intelligence artificielle et le mégadonnées (big data), tout en renforçant la formation et l’utilisation de ressources humaines hautement qualifiées.

Le professeur associé et docteur Vu Sy Cuong recommande une simplification radicale des procédures de décaissement des fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises ainsi que des procédures d'accès aux incitations politiques.

De nombreux experts et chercheurs estiment nécessaire de réformer en profondeur le mécanisme de gestion budgétaire de l'État consacrés aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique, en passant d’un contrôle fondé sur les justificatifs de dépenses à une gestion axée sur les résultats et la performance. Ils préconisent également la mise en place d’un mécanisme accordant aux organismes de recherche ou directement aux scientifiques la pleine propriété des brevets et actifs de propriété intellectuelle issus de financements publics, y compris les droits d’utilisation, de valorisation et de transfert.

VNA/CVN