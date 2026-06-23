Hô Chi Minh-Ville

Le Salon du livre pour enfants 2026 placé sous le signe de l’inclusion

Du 26 juin au 2 juillet, à Hô Chi Minh-Ville, la 6 ᵉ édition du Salon du livre pour enfants proposera plus de 100 activités culturelles et éducatives, avec une nouveauté majeure : un espace spécialement conçu pour les enfants malvoyants.

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pour enfants

Organisé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le Service de la culture et des sports, cet événement, placé sous le thème "Lire avec joie, apprendre mille belles choses", est considéré comme l’une des principales manifestations culturelles de l’été dans la mégalopole du Sud. Il vise à promouvoir la culture de la lecture, à construire une société apprenante et à offrir aux enfants un meilleur accès au savoir.

Le salon se déroulera simultanément sur trois sites : la Bibliothèque générale des sciences de Hô Chi Minh-Ville, le complexe Sora Gardens et la rue du livre de Vung Tàu. De nombreuses activités associées seront également organisées dans les rues du livre, les espaces de lecture communautaires, les quartiers résidentiels et les zones défavorisées.

Un salon qui rapproche les livres des enfants

La grande nouveauté de cette édition réside dans l’extension de l’événement au-delà des infrastructures culturelles traditionnelles.

Les organisateurs mettront en place le modèle du "Salon du livre en résidence" dans trois ensembles résidentiels : Ehome3 (quartier d'An Lac), Xi Grand Court (quartier de Diên Hông) et The CBD (quartier de Cat Lai). Ces espaces accueilleront des présentations d’ouvrages, des rencontres avec des auteurs, des ateliers créatifs, des conférences sur la promotion de la lecture ainsi que des dons de bibliothèques communautaires.

Par ailleurs, le salon s’adresse également à des publics spécifiques. Des ouvrages viendront enrichir les espaces de lecture de l’Hôpital pédiatrique n°1 ; des livres seront offerts à la Maison commémorative de l’héroïne des Forces armées populaires Vo Thi Sau ; et trois bibliothèques seront inaugurées à destination des ouvriers et de leurs enfants vivant dans des logements sociaux ou des résidences ouvrières.

En parallèle, le réseau de bibliothèques numériques mobiles continuera de se développer avec sept tournées dans les districts de banlieue et les zones enclavées, notamment à Cân Gio, Hoc Môn, Nhà Bè, Nhuân Duc et Xuân Thoi Son.

Un espace inédit pour les enfants déficients visuels

Selon les organisateurs, plus d’une centaine d’activités destinées aux enfants et aux familles seront proposées durant les sept jours du salon.

Parmi les temps forts figurent des rencontres avec des écrivains, illustrateurs et spécialistes de la promotion de la lecture, ainsi que des concours d’arts plastiques, de création de couvertures de livres, de bandes dessinées, de fabrication de mini-livres et des ateliers consacrés aux estampes populaires de Dông Hô.

L’un des points d’orgue de cette édition sera l’espace consacré aux STEM, à la robotique et aux technologies créatives. Les enfants pourront participer à des activités autour de robots de navigation autonome, de robots footballeurs, de maisons intelligentes, d’expériences scientifiques ludiques et de programmes d’orientation vers les métiers des STEM.

Par ailleurs, une exposition scientifique interactive, organisée conjointement par la Bibliothèque générale des sciences et l’Institut Goethe, présentera divers thèmes tels que l’univers, l’histoire de l’humanité, le cerveau humain et l’intelligence artificielle (IA).

Pour la première fois, le salon mettra également en place un espace spécialement conçu pour les enfants malvoyants, comprenant des livres en braille, des livres audio, des ouvrages à illustrations tactiles en relief ainsi que divers équipements facilitant l’accès à l’information.

Texte et photo : Minh Thu/CVN