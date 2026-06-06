Le Vietnam se hisse au 7e rang des Olympiades de mathématiques Asie-Pacifique 2026

Le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation a annoncé, le 6 juin, les brillants résultats de l’équipe nationale aux 38 es Olympiades mathématiques d’Asie-Pacifique (APMO). Avec une médaille d’or, deux d’argent, quatre de bronze et trois mentions honorables, le Vietnam s’est classé 7 e sur 45 pays et territoires participants.

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Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne a décroché une médaille d’or, deux d’argent, quatre de bronze ainsi que trois satisfecit. Avec ce palmarès, le Vietnam a atteint le nombre maximal de médailles autorisé par le règlement du concours et s’est classé au 7e rang parmi les 45 pays et territoires participants, derrière les États-Unis, la République de Corée, le Japon, l’Inde, la Malaisie et Singapour.

La médaille d’or a été remportée par Trân Dai Thành Danh, élève de terminale du Lycée d'excellence de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, avec un score de 27 points. Les deux médailles d’argent sont revenues à Pham Dang Nguyên, du lycée d'excellence Hanoi-Amsterdam, et à Nguyên Hoàng Phuong, du lycée d'excellence Phan Bôi Châu de la province de Nghê An.

Selon le ministère, cette performance confirme la qualité de l’enseignement des mathématiques au Vietnam ainsi que l’efficacité des programmes de détection et de formation des jeunes talents. Elle contribue également à renforcer la position du pays dans les compétitions internationales de mathématiques.

L’édition 2026 de l’APMO a réuni 45 pays et territoires, soit huit de plus que l’année précédente. Au total, 417 candidats ont obtenu une récompense, dont 19 médailles d’or, 41 médailles d’argent et 106 médailles de bronze.

Cette participation revêt une importance particulière pour le Vietnam, qui faisait son retour à l’APMO après 25 ans d’absence. Depuis 2026, le pays assure également le rôle de coordinateur principal du concours pour la période 2026-2028, une responsabilité équivalente à celle du pays hôte. L’Institut de recherche avancée en mathématiques a été chargé d’organiser l’épreuve au Vietnam.

L’APMO figure parmi les compétitions de mathématiques les plus prestigieuses de la région Asie-Pacifique. Elle vise à promouvoir les échanges académiques, à développer les compétences mathématiques des lycéens et à identifier les jeunes talents appelés à se distinguer sur la scène internationale.

VNA/CVN