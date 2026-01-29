L'UNESCO salue la Résolution N°80 du Vietnam sur le développement de la culture

Le site web de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a publié, le 28 janvier, un message félicitant le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) pour la promulgation de la Résolution N°80 relative au développement de la culture vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Dans ce message, l’UNESCO reconnaît et salue officiellement l’adoption de la Résolution N°80-NQ/TW par le Bureau politique du PCV. Ce document majeur marque un tournant significatif dans le paradigme du développement, en consacrant la culture non plus comme un simple secteur auxiliaire, mais comme l’un des quatre piliers indispensables et égaux du développement durable, aux côtés de l’économie, de la société et de l’environnement. Cette approche s’inscrit pleinement dans les efforts de l’UNESCO visant à faire de la culture un objectif de développement durable (ODD) à part entière dans l’agenda international de l’après-2030.

La publication de cette Résolution, intervenant juste avant le XIVe Congrès national du PCV – un événement crucial qui définira la vision nationale à l’horizon 2045 et la stratégie socio-économique pour 2030, témoigne d’une forte adhésion aux engagements internationaux au plus haut niveau de la politique nationale.

La Résolution définit une feuille de route concrète pour une réforme structurelle, visant à mobiliser le capital social, à dynamiser l’économie créative et à préserver la diversité culturelle. Elle s’appuie sur l’engagement de longue date du Vietnam en faveur de la culture et propose un cadre adapté pour appréhender les défis de l’ère numérique dans un contexte mondial instable.

Face à l’intensification des incertitudes géopolitiques et au besoin croissant de cohésion interculturelle, l’UNESCO considère le positionnement stratégique de la culture par le Vietnam comme une "boussole régulatrice" du développement, constituant une contribution essentielle à la construction de la paix mondiale.

En mettant l’accent sur des valeurs centrées sur l’humain et sur l’identité culturelle, le Vietnam promeut un modèle de développement à la fois durable et intégré à l’échelle mondiale. L’UNESCO réaffirme son engagement à poursuivre sa coopération avec le Vietnam afin de concrétiser cette vision, tout en soulignant le rôle fondamental de la culture comme moteur d’équité, de prospérité et de cohésion sociale à l’échelle mondiale.

S’agissant de cette reconnaissance, l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, a déclaré que l’Organisation valorise le rôle, la position et le prestige du Vietnam, tout en reconnaissant ses contributions dans le domaine culturel, notamment la promotion du dialogue et de la cohésion entre les cultures, la préservation du patrimoine, la protection de la diversité culturelle et l’apport proactif d’idées et d’initiatives. Elle a notamment cité la proposition vietnamienne d’une résolution adoptée par l’Assemblée générale de l’UNESCO en novembre 2025, recommandant à l’Assemblée générale des Nations unies d’envisager de proclamer une décennie internationale de la culture au service du développement durable.

VNA/CVN