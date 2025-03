L'ONU doit devenir "plus efficace"

"Les ressources diminuent depuis longtemps à tous les niveaux", a déclaré Antonio Guterres en présentant l'initiative "ONU80", référence au 80e anniversaire de l'organisation cette année.

"Depuis au moins sept ans, les Nations unies font face à une crise de liquidité parce que tous les États membres ne paient pas la totalité de leur contribution, et beaucoup d'entre eux ne paient pas à temps", a-t-il noté. "Les Nations unies n'ont jamais été plus nécessaires", a insisté Antonio Guterres. "Les budgets de l'ONU ne sont pas seulement des nombres sur un document comptable, ils sont une question de vie ou de mort pour des millions de personnes à travers le monde", a-t-il ajouté. Mais il faut "en avoir pour son argent", a-t-il noté, réclamant une ONU "encore plus forte et plus efficace", "en phase avec le XXIe siècle".

Le groupe de travail interne lancé mercredi 12 mars sera chargé d'identifier de possibles économies et gains d'efficacité dans plusieurs directions. D'abord dans le fonctionnement du secrétariat lui-même, qui employait plus de 35.000 personnes fin 2023. Alors que des milliers de postes sont vacants, toutes les embauches sont désormais gelées.

Mais Antonio Guterres veut aussi des propositions dans des domaines où seuls les États membres peuvent changer les choses. Il a notamment souligné la nécessité de "passer en revue" tous les mandats confiés au secrétariat ou aux agences onusiennes par des décennies de résolutions de l'Assemblée générale, avec des doublons ou des chevauchements.

