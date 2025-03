La Commission européenne annonce un plan de défense de 800 milliards d'euros

Photo : AFP/VNA/CVN

Elle a déclaré qu'en réponse à l'escalade des menaces sécuritaires dans l'UE, l'Europe était entrée dans "une ère de réarmement".

Dans une lettre adressée aux dirigeants de l'UE avant le Conseil européen de jeudi 27 février, Mme von der Leyen a dévoilé le plan "ReArm Europe". Elle a souligné l'urgence de renforcer les capacités de défense de l'Europe, en citant les tensions géopolitiques croissantes, notamment à la lumière du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine et des inquiétudes concernant l'avenir du soutien des États-Unis à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

"L'Europe est prête à augmenter massivement ses dépenses de défense. A la fois pour répondre à l'urgence à court terme d'agir et de soutenir l'Ukraine, mais aussi pour répondre à la nécessité à long terme d'assumer beaucoup plus de responsabilités pour notre propre sécurité européenne", a-t-elle dit.

"La question n'est plus de savoir si la sécurité de l'Europe est menacée de manière très réelle", a poursuivi Ursula von der Leyen. "La vraie question qui se pose à nous est de savoir si l'Europe est prête à agir de manière aussi décisive que la situation l'exige".

Xinhua/VNA/CVN