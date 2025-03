États-Unis - Ukraine

Zelensky décrit les discussions en Arabie saoudite de "constructives"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrit mardi 11 mars la réunion entre les délégations ukrainienne et américaine en Arabie saoudite comme "bonne et constructive".

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"La discussion a duré la majeure partie de la journée et a été bonne et constructive. Nos équipes ont pu discuter de nombreux détails importants", a-t-il déclaré sur la plate-forme de médias sociaux X (ex-Twitter).

Selon M. Zelensky, lors des pourparlers, l'Ukraine a proposé trois points clés, à savoir le silence dans le ciel, plus précisément une interdiction des frappes de missiles et de drones, un silence en mer et des "mesures de renforcement de la confiance" visant à libérer des captifs et à faire revenir des enfants ukrainiens de Russie.

Selon le président ukrainien, Washington a compris les arguments de Kiev.

De son côté, l'Ukraine a accepté la proposition américaine d'établir un cessez-le-feu temporaire complet de 30 jours, qui envisage la cessation des attaques de missiles, de drones et de bombes, ainsi que la fin des combats tout au long de la ligne de front.

"Si la Russie est d'accord, le cessez-le-feu prendra effet immédiatement", a affirmé M. Zelensky.

La réunion entre les délégations ukrainienne et américaine a eu lieu plus tôt mardi 11 mars dans la ville saoudienne de Djeddah.

Xinhua/VNA/CVN