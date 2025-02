L'ONU réclame 306 millions de dollars pour trois pays d'Amérique centrale

Les Nations unies et leurs partenaires ont réclamé 306 millions de dollars pour fournir une aide humanitaire à 2,2 millions de personnes au Salvador, au Guatemala et au Honduras.

"Ces trois pays continuent de faire face à l'insécurité alimentaire, à des phénomènes météorologiques extrêmes et à des mouvements mixtes de population", a indiqué mercredi 19 février le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). Dans un communiqué, l'agence onusienne a précisé qu'au Salvador, le plan de réponse humanitaire de l'ordre de 67 millions de dollars vise à soutenir 400.000 parmi les plus vulnérables. Au Guatemala, 100 millions de dollars sont requis pour aider un million de personnes affectées notamment par les chocs climatiques. Au Honduras où "la violence et les risques liés au climat persistent aux côtés de niveaux élevés de pauvreté", l'ONU et ses partenaires auront besoin de près de 140 millions de dollars pour apporter de l'assistance à 800.000 personnes vulnérables, selon la même source.

