Le prince héritier saoudien rencontre le président ukrainien

Photo : AFP/VNA/CVN

L'agence a déclaré sur X que le prince héritier saoudien avait reçu le président ukrainien au palais al-Salam de Djeddah, où s'est tenue une cérémonie de réception officielle. Les deux dirigeants ont également eu des entretiens formels.

M. Zelensky est arrivé dans la ville côtière saoudienne plus tôt dans la journée, avant les pourparlers entre les États-Unis et l'Ukraine.

"Je dois me rendre lundi en Arabie saoudite pour rencontrer le prince héritier (Mohammed ben Salmane). Après cela, mon équipe y restera pour travailler avec nos partenaires américains", a indiqué vendredi 7 mars M. Zelensky, cité par Ukrainian News Agency, une agence de presse ukrainienne basée à Kiev.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est lui aussi arrivé lundi 10 mars à Djeddah et y a rencontré le prince héritier saoudien.

Selon un communiqué du département d'État américain, M. Rubio restera à Djeddah de lundi 10 mars à mercredi 11 mars, et rencontrera une délégation ukrainienne "pour avancer vers l'objectif du président (Trump) de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine".

La prochaine réunion entre l'Ukraine et les États-Unis, prévue mardi 11 mars, fait suite à une rare altercation à la Maison Blanche entre le président Donald Trump et M. Zelensky fin février, qui a conduit à l'annulation de la signature d'un accord bilatéral sur les minéraux et à la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine.

Xinhua/VNA/CVN