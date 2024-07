Australie : les ministres de l'Intérieur et l'Immigration remplacés

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a remplacé dimanche 28 juillet les ministres de l'Intérieur et de l'Immigration de son gouvernement travailliste, après une controverse sur la libération de migrants illégaux condamnés pour crimes graves.

>> L'Australienne Julie Bishop nouvelle émissaire de l'ONU pour le Myanmar

>> L'OTAN renforcera ses relations avec l'Australie, la Corée du Sud et le Japon

Photo : AFP/VNA/CVN

La ministre de l'intérieur Clare O'Neil et le ministre à l'Immigration, Andrew Giles, ont été démis de leurs fonctions mais ont reçu de nouveaux portefeuilles. Ces deux fonctions ont été confiées à Tony Burke, un vétéran du gouvernement

M. Albanese cherche ainsi à tirer un trait sur la libération politiquement controversée de plus d'une centaine de personnes dont beaucoup avaient été condamnées pour agression, enlèvement et meurtre, à la suite d'une décision de justice historique.

En vertu de sa stricte politique migratoire, l'Australie pouvait maintenir indéfiniment en détention des migrants si elle leur avait refusé un visa mais ne pouvait légalement les expulser ailleurs, par exemple s'ils risquaient la peine de mort dans leur pays d'origine. Beaucoup d'entre eux ont ainsi langui des années dans des centres de détention australiens.

Mais la Haute Cour du pays a rendu en novembre un arrêt jugeant "illégale" cette politique en vigueur depuis une vingtaine d'année et a contraint le gouvernement à libérer près de 150 personnes.

Les autorités ont équipé les migrants de bracelets électroniques, tout en leur imposant des restrictions telles que des couvre-feux, mais ces libérations ont été vertement critiquées dans le pays comme un risque sécuritaire.

Parmi les détenus libérés, plus de 70 s'étaient vu refuser un visa après avoir été condamnés pour agression ou d'autres crimes violents, tandis que sept autres avaient été condamnés pour meurtre ou tentative de meurtre.

L'Australie a imposé la détention obligatoire des migrants illégaux à partir de 1992.

Selon l'organisation de défense des droits Human Rights Watch, un migrant illégal est détenu en Australie en moyenne pendant 708 jours, et plus de 120 personnes sont détenues pour ce motif depuis plus de cinq ans.

La politique migratoire très stricte de l'Australie a été imposée à l'origine en réaction aux vagues d'arrivées par bateau de migrants du Vietnam, du Cambodge et de Chine.

Mais elle a été dénoncée par la suite comme "arbitraire" et "punitive" par l'agence des Nations unies pour les réfugiés et critiquée par de nombreuses ONG.

AFP/VNA/CVN