Soudan

Une résolution appelant à cesser les combats adoptée au Conseil de sécurité

>> Plus de sept millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë

>> L'ONU encourage une solution pacifique au conflit soudanais

>> Soudan : fermeture du dernier hôpital d'une grande ville du Darfour (ONG)

Photo : AFP/VNA/CVN

Quatorze des 15 membres du Conseil de sécurité ont voté pour la résolution, la Russie s'est abstenue.

Le document comprend neuf points, dont le premier exige que les Forces de soutien rapide "mettent fin au siège d'El Fasher", la capitale de l'État du Darfour Nord, et aux combats. Le texte appelle à "une désescalade dans le pays et autour d'El Fasher" et à travailler sur "la cessation immédiate des hostilités". Selon le document, les parties au conflit doivent respecter le droit international.

La situation au Soudan s'est aggravée en avril 2023 en raison de désaccords entre le président du Conseil souverain du pays et commandant de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, et le chef des Forces de soutien rapide, Mohammed Hamdan Dagalo. Les principales controverses entre les deux hommes sont liées à la manière dont les forces armées unifiées doivent être constituées, ainsi qu'à l'attribution du poste de commandant en chef. Le 15 avril dernier, des affrontements ont éclaté entre les FSR et l'armée à Merowe et à Khartoum, et se sont rapidement étendus à d'autres régions du Soudan. Le conflit a fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés. Les parties en conflit ont tenu une série de consultations à Djeddah en 2023.

TASS/VNA/CVN