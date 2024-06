République démocratique du Congo

L'ONU s'inquiète de la situation humanitaire dans le Nord-Kivu en RDC

Les Nations unies ont exprimé vendredi 31 mai leur vive inquiétude face à la situation humanitaire alarmante dans la province du Nord-Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Les affrontements ont repris dans plusieurs quartiers des villes de Masisi, Rutshuru et Sake. Les combats se rapprochent également de la ville de Kanyabayonga et déplacent les civils, dont beaucoup ont cherché à se mettre à l'abri dans les villes voisines, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies.

Kanyabayonga accueille actuellement plus de 100.000 personnes qui ont fui les violences à Rutshuru et Masisi. Les opérations humanitaires à Kanyabayonga ont été suspendues et au moins 48.000 personnes ont été privées d'assistance au cours de la semaine dernière, a expliqué le bureau.

L'escalade de la violence risque d'aggraver la situation humanitaire déjà précaire dans le Nord-Kivu, qui accueillait plus de 2,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays le mois dernier, a mis en garde l'OCHA.

Le bureau a exhorté toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire et à prendre des mesures immédiates pour protéger les civils et les infrastructures civiles.

