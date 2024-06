Le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle ses sanctions contre la RDC

Le Conseil a adopté à l'unanimité la Résolution 2738, qui renouvelle les mesures de sanction relatives aux armes, aux finances et aux voyages imposées à la RDC jusqu'au 1er juillet 2025. Il a également renouvelé sa précédente confirmation selon laquelle les mesures sur les armes ne s'appliquaient plus à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes et de matériel connexe au gouvernement de la RDC, ni à la fourniture d'assistance, de conseil ou de formation militaires au gouvernement. Le Conseil a également décidé de prolonger jusqu'au 1er août 2025 le mandat du Groupe d'experts chargé d'assister le comité du Conseil de sécurité créé par la Résolution 1533. Il a en outre demandé au secrétaire général de l'ONU de prendre les mesures administratives nécessaires pour rétablir le Groupe d'experts, et a réaffirmé la nécessité d'assurer la sécurité de ses membres. Il a demandé au Groupe d'experts de fournir au Conseil de sécurité un rapport de mi-parcours au plus tard le 30 décembre 2024, puis un rapport final au plus tard le 15 juin 2025.

Xinhua/VNA/CVN