VinFast lance le modèle VF 8 de nouvelle génération

Le constructeur automobile VinFast a lancé le 20 mai le VF 8 de nouvelle génération, un SUV électrique du segment D bénéficiant d’améliorations complètes en matière de design, de technologie, de fonctionnalités et de performances.

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Le véhicule est affiché au prix de 999 millions de dôngs l’unité, avec des livraisons prévues à partir de fin juillet 2026.

Selon l’entreprise, il s’agit du premier modèle de sa gamme à être modernisé pour optimiser l’expérience d’utilisation.

Le véhicule dispose d’un empattement de 2.840 mm, de 5 places assises et d’une garde au sol de 170 mm, répondant aussi bien aux besoins de déplacement urbain qu’aux trajets mixtes. L’avant du véhicule se distingue par une calandre noire brillante associée à la signature lumineuse en forme d’ailes d’oiseau caractéristique de VinFast.

L’arrière a été retravaillé avec des feux LED offrant un aspect plus moderne et harmonieux. À l’intérieur, le nouveau VF 8 est équipé d’un écran central de 12,9 pouces, d’une climatisation automatique bi-zone, d’un filtre à air Combi 1.0, d’un siège conducteur réglable électriquement sur 6 positions, d’un système audio à 8 haut-parleurs ainsi que d’un assistant vocal vietnamien compatible avec plusieurs accents régionaux.

Le VF 8 nouvelle génération utilise une suspension intégrant la technologie d’amortissement adaptatif FSD, améliorant le confort et la stabilité sur différents types de routes. Les systèmes électrique et électronique ont également été développés selon la tendance des véhicules pilotés par logiciel, avec une architecture informatique centrale CVC conçue par les ingénieurs de VinFast.

Le véhicule est doté d’un moteur électrique de 170 kW développant un couple maximal de 330 Nm, associé à une batterie de 60,13 kWh permettant une autonomie maximale de 500 km après une charge complète selon la norme NEDC. Il prend également en charge la recharge rapide de 10 % à 70 % en moins de 30 minutes.

Le véhicule est équipé d’un système avancé d’aide à la conduite ADAS comprenant des fonctions telles que la détection des angles morts, l’assistance au maintien sur la voie et une caméra à 360 degrés, visant la certification de sécurité 5 étoiles ASEAN NCAP.

VinFast ouvrira les réservations du VF 8 nouvelle génération à partir du 27 mai via son site web et son réseau de concessionnaires. Les clients effectuant une réservation entre le 27 mai et le 3 juin bénéficieront d’une réduction de 51 millions de dôngs, ainsi que d’avantages tels qu’un soutien équivalant à 10 % du prix du véhicule ou un taux d’intérêt de 5 % pendant 3 ans, sans oublier la gratuité de la recharge jusqu’au 10 février 2029.

Texte et photo : Minh Thu/CVN