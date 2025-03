Migrations : l’OIM adapte ses opérations d’aide dans un contexte de restrictions budgétaires

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a procédé à d' "importants ajustements structurels" concernant son siège à Genève, et ses missions à travers le monde, afin de s’adapter à une "nouvelle réalité financière" due à une réduction de 30% du financement estimé pour l’année, et également de continuer à fournir une aide humanitaire vitale aux migrants et aux communautés vulnérables du monde.

La baisse de financement a de "graves répercussions" sur les communautés de migrants vulnérables, exacerbant les crises humanitaires et bouleversant les systèmes essentiels d’aide aux populations déplacées, a indiqué l’OIM dans un communiqué mercredi 19 mars.

Elle a fait savoir que ces ajustements comprennent la réduction ou l’arrêt de projets sur lesquels travaillaient plus de 6.000 personnes dans le monde, et le réalignement structurel du siège, devant réduire ses effectifs d’environ 20% (affectant plus de 250 personnes).

"Ces mesures ont été prises afin que l’OIM puisse continuer à fournir une aide humanitaire vitale aux migrants et aux communautés vulnérables du monde entier, à trouver des solutions pour les populations déplacées et à aider les gouvernements du monde entier à gérer les migrations afin qu’elle soit bénéfique aux sociétés et aux migrants", explique-t-elle.

L’arrêt du financement de projets spécifiques peut avoir des "conséquences très vastes, en particulier pour les communautés vulnérables qui n’ont souvent que très peu d’autres possibilités de soutien. Nécessairement, les ressources permettant de financer le personnel du siège et dans nos différentes missions nationales sont également suspendues", ajoute le texte.

"La communauté internationale ne doit pas négliger la gouvernance des migrations. La lutte contre les déplacements forcés, les catastrophes climatiques et la mobilité n’est pas seulement un impératif humanitaire, elle est également essentielle à la stabilité mondiale future", a soutenu l’organisation onusienne.

Elle a assuré qu’elle "continuera à travailler en étroite collaboration avec les États membres, les donateurs et les partenaires afin de soutenir les opérations humanitaires essentielles, de militer pour des solutions à long terme et de veiller à ce que la migration reste une priorité dans la réponse mondiale aux crises actuelles".

APS/VNA/CVN