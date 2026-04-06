Conclusion n°18 du 2e plénum du Comité central du Parti

L’objectif du Vietnam est de figurer parmi les 30 premières économies mondiales

Le Comité central du Parti a adopté l’objectif selon lequel, à l’horizon 2030, le Vietnam deviendra un pays à revenu intermédiaire supérieur et figurera parmi les 30 premières économies du monde.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, vient de signer et de promulguer la Conclusion du 2e plénum du Comité central du Parti, XIVe mandat, concernant le Plan de développement socio-économique, les finances nationales, l’emprunt et le remboursement de la dette publique, ainsi que l’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030, lié à l’objectif de viser une croissance à deux chiffres (Conclusion n°18).

Selon la Conclusion n°18, le Comité central du Parti a adopté une position commune sur les objectifs, les tâches et les principales solutions.

Il s’agit de la détermination à mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès du Parti, ainsi que les résolutions et conclusions du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat, afin de viser une croissance à deux chiffres, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en contrôlant l’inflation et en garantissant les grands équilibres de l’économie. L’objectif est de rester ferme, d’agir avec détermination et efficacité, d’évaluer de près la situation et d’adopter des solutions flexibles pour surmonter les difficultés de l’année 2026, puis réaliser une percée durant la période 2027-2030.

Croissance moyenne du PIB d’au moins 10% par an

Il s’agit de développer rapidement et durablement le pays, en maintenant la stabilité macroéconomique, en contrôlant l’inflation et en garantissant les grands équilibres, tout en améliorant et en élevant de manière globale le niveau de vie de la population. La réussite de cet objectif doit permettre qu’à l’horizon 2030, le Vietnam devienne un pays en développement doté d’une industrie moderne, à revenu intermédiaire supérieur, et figure parmi les 30 premières économies mondiales en termes de taille du Produit intérieur brut (PIB).

La Conclusion n°18 fixe également les tâches et solutions pour le développement socio-économique sur la période 2026-2030. Concrètement, il s’agit d’unifier la pensée, la conscience, l’aspiration et l’action, et de rénover la gouvernance et l’exécution afin de réaliser l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres.

Les comités du Parti, les organisations du Parti, les dirigeants, les cadres et les membres doivent pleinement prendre conscience de l’importance, du caractère stratégique et de l’urgence de la réalisation de l’objectif de croissance à deux chiffres, associé à la stabilité macroéconomique et à l’amélioration du niveau de vie de la population.

Dans le même temps, il faut se concentrer sur l’achèvement d’un système institutionnel de développement cohérent, moderne et compétitif afin de créer une percée en matière de croissance. Il est nécessaire de lever rapidement et de manière fondamentale les obstacles et les blocages liés aux institutions, aux mécanismes et aux politiques.

Il convient de rénover profondément la mise en œuvre organisationnelle, de renforcer la supervision et le suivi après inspection, et de promouvoir davantage la lutte contre la corruption, le gaspillage et les comportements négatifs. Il faut remplacer de manière résolue et rapide les cadres faibles, irresponsables ou incapables d’accomplir leurs tâches, et récompenser, planifier et nommer les cadres qui osent penser, agir et assumer leurs responsabilités pour l’intérêt général.

Il faut se concentrer sur l’amélioration de la qualité du corps des fonctionnaires et des agents publics, en lien avec une restructuration adaptée aux exigences des missions de la nouvelle période ; assurer une coordination étroite et cohérente entre le niveau central, les collectivités locales, les entreprises et la population ; promulguer des politiques de rupture et protéger ceux qui osent penser et agir pour l’intérêt général.

Photo : VNA/CVN

Renouveler l’économie d’État en mettant l’accent sur la gouvernance des entreprises publiques selon les normes internationales, afin de renforcer leur efficacité et leur rôle moteur dans certains secteurs clés ; poursuivre vigoureusement la privatisation et le désengagement de l’État des entreprises, en garantissant l’efficacité et en évitant toute perte ou tout gaspillage.

Développer fortement l’économie privée et les petites et moyennes entreprises ; adopter des politiques adaptées, créer un environnement transparent, favorable et sûr permettant aux entreprises privées nationales d’accéder de manière équitable aux ressources et de les utiliser efficacement.

Accorder une attention particulière au développement des groupes économiques, des sociétés générales et des grandes entreprises capables de rivaliser au niveau régional et mondial. Attirer de manière sélective les projets d’investissement étrangers ; réformer la politique d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) en passant d’un modèle centré sur les avantages fiscaux à d’autres formes d’incitations, en privilégiant les avantages post-résultats ; promouvoir le transfert de technologies, le lien entre le secteur des IDE et le secteur national ; et investir efficacement à l’étranger.

La priorité est donnée au développement du marché des capitaux domestique comme canal de mobilisation de capitaux à long terme, afin de réduire la dépendance vis-à-vis du système bancaire. Il convient de mettre en œuvre des solutions pour améliorer la notation de crédit nationale et rehausser le classement du marché boursier ; promulguer des mécanismes et politiques spécifiques et exceptionnels afin de renforcer l’efficacité des centres financiers internationaux et des zones de libre-échange dans l’attraction des flux d’investissements indirects et des fonds internationaux.

Moderniser le système bancaire et les institutions de crédit, intensifier le traitement des établissements de crédit faibles et des situations de participations croisées, améliorer la qualité et l’efficacité du crédit, maintenir la stabilité et la sécurité du système.

Achever rapidement les institutions, mécanismes et politiques, lever définitivement les blocages et obstacles dans les activités scientifiques et technologiques ainsi que dans l’innovation, en lien avec les résultats et l’acceptation d’un risque contrôlé, en mettant l’accent sur les mécanismes de gestion, financiers, d’investissement et ceux des unités publiques de recherche scientifique et technologique ; encourager les entreprises à investir dans le développement et l’application des sciences et technologies, notamment les nouvelles technologies, les hautes technologies et les technologies stratégiques. Renforcer l’investissement, perfectionner et exploiter efficacement les infrastructures scientifiques, technologiques et d’innovation, en particulier les infrastructures numériques et les bases de données massives.

Photo : VNA/CVN

Développer un système d’infrastructures cohérent et moderne ; promouvoir l’urbanisation et le développement urbain, ainsi que la connexion régionale. Concrètement, il s’agit de concentrer les investissements dans les autoroutes conformément à la planification, les ports maritimes d’entrée associés au transbordement international, les grands aéroports, la ligne ferroviaire à grande vitesse sur l’axe Nord-Sud, les lignes ferroviaires internationales et les chemins de fer urbains ; d’ici 2030, mettre en service plus de 5.000 km d’autoroutes. Développer les infrastructures énergétiques pour répondre aux exigences d’une forte croissance économique, garantir la sécurité énergétique ; étudier le développement d’une production thermique au charbon de taille appropriée avec un calendrier de récupération et de traitement des émissions ; intensifier le développement des énergies renouvelables et nouvelles.

Former de puissants pôles de croissance, des zones économiques clés, des villes et des zones économiques spéciales de nouvelle génération, à la hauteur des standards régionaux et mondiaux.

Traiter de manière fondamentale les embouteillages et les inondations urbaines

Garantir le niveau de vie des familles de personnes ayant rendu des services à la nation ; prendre soin des personnes âgées, des personnes handicapées et des enfants, et les protéger. Renforcer et améliorer l’efficacité de la gestion publique, appliquer correctement les politiques relatives aux minorités ethniques et aux religions.

Il est à noter que la Conclusion n°18 précise l’objectif de résoudre de manière fondamentale la pollution atmosphérique, les embouteillages et les inondations dans certaines grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Parallèlement, consolider et renforcer la défense et la sécurité nationale ; protéger fermement la Patrie socialiste du Vietnam ; appliquer de manière cohérente une politique étrangère indépendante, autonome, résiliente, pacifique, amicale, coopérative et axée sur le développement, en diversifiant et en multipliant les relations.

Concernant les tâches et solutions financières nationales, la Conclusion n°18 souligne la nécessité de limiter au maximum la construction de nouveaux sièges et centres administratifs dans les provinces et les villes ; les ministères, secteurs, organismes et localités doivent assumer la responsabilité de ces décisions, garantir l’efficacité de l’utilisation du budget de l’État, éviter d’affecter d’autres objectifs importants et lutter contre le gaspillage et les comportements négatifs.

Hoàng Phuong/CVN