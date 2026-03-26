2e Plénum du Comité central : la confiance dans un mode de fonctionnement substantiel pour accélérer le développement

Le 2 e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIV e mandat) s’est achevé après trois jours de travaux intensifs à Hanoï, marqués par un haut degré de consensus sur les grandes orientations et par la volonté d’instaurer des mécanismes de fonctionnement substantiels au service d’un développement rapide et durable.

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Photo : VNA/CVN

Le 2e Plénum du Comité central du XIVe mandat s’est achevé après trois jours de travail intensif, rigoureux et responsable. Un constat s’impose : une forte unité du Comité central sur les grandes orientations du Parti et du pays. Cette cohésion se traduit par une volonté claire de mettre en place, pour l’ensemble du mandat, des mécanismes de fonctionnement substantiels, capables de porter des percées et de garantir un développement durable.

Tenue à Hanoï du 23 au 25 mars, la réunion s’inscrivait dans un contexte particulier, marqué par le succès des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026.

Dans ce cadre, le Plénum a affirmé la nécessité d’établir des mécanismes de fonctionnement véritablement substantiels. Dès l’ouverture, le cap a été clairement fixé : traduire l’esprit, l'aspiration, la détermination et les grandes orientations du XIVe Congrès en mécanismes opérationnels, en cadres organisationnels et en capacités concrètes de gouvernance du Parti.

Un point notable est l’ampleur, la complexité et l’urgence des travaux abordés. Pourtant, les contenus se concentrent sur les "cadres juridiques", les "règles de fonctionnement", les "principes disciplinaires" et les "normes d’action". L’objectif est clair : faire en sorte que chaque ligne politique et chaque décision ne restent pas des textes, mais deviennent des actions concrètes, produisant des résultats tangibles et des changements mesurables.

Dans cette optique, le Comité central a formulé quatre grandes exigences, toutes centrées sur un enjeu fondamental : rendre l’appareil plus juste, plus précis, plus rapide, plus substantiel et plus efficace. La première consiste à poser les bases de fonctionnement pour tout le mandat. Ces bases résident dans le programme de travail global, le règlement intérieur, les dispositions d’application des Statuts du Parti, ainsi que les règles en matière de contrôle, de supervision et de discipline. Il s’agit là de la "structure" organisationnelle, du "circuit" du pouvoir et des "instruments" garantissant la démocratie dans le respect de la discipline. Si ces éléments sont bien conçus, le système fonctionnera de manière fluide ; dans le cas contraire, les objectifs seront difficilement atteints.

Cette exigence s’inscrit dans un environnement international de plus en plus instable et imprévisible. Sur le plan national, les perspectives de percée sont réelles, mais s’accompagnent de défis majeurs : renouvellement du modèle de croissance, amélioration de la qualité des cadres, réorganisation de l’espace de développement et mise en œuvre efficace du modèle d’administration locale à deux niveaux.

La deuxième exigence porte sur le renouvellement du mode de direction. Il ne s’agit pas de modifier les objectifs, mais de rendre la direction du Parti "plus juste, plus ciblée, plus scientifique et plus efficace". Cela implique un leadership fondé sur une meilleure vision stratégique, des institutions plus cohérentes, des mécanismes de contrôle renforcés et un rôle exemplaire plus affirmé. Cela passe également par une sélection plus précise des cadres.

Dans un monde en mutation rapide, le Parti souligne aussi la nécessité d’une réactivité accrue des politiques. Une politique tardive peut faire perdre des opportunités ; une réaction lente peut accroître les risques. Par conséquent, pour réagir rapidement, il est nécessaire de disposer de mécanismes adaptés. Il convient de renforcer la décentralisation et la délégation de pouvoirs de manière plus claire, d’assurer un suivi plus étroit de la mise en œuvre et de procéder à des évaluations plus rapides des pratiques.

Le Plénum a également examiné en profondeur les questions de contrôle, de supervision et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Un système insuffisamment contrôlé engendre des dérives ; même des orientations justes peuvent alors être mal appliquées. À l’inverse, un contrôle régulier et efficace permet de maîtriser le pouvoir et d’assurer une formation et sélection continues des cadres.

La quatrième exigence consiste à lier étroitement l'édification du Parti au développement du pays et à l’amélioration des conditions de vie de la population. Toutes les règles et toutes les décisions doivent s'orienter vers un objectif unique : assurer un développement plus rapide et plus durable du pays, tout en améliorant le niveau de vie de la population.

C’est également dans cette logique que le Comité central fixe un objectif clair : une croissance du PIB supérieure à 10% sur la période 2026-2031. Mais cette croissance doit être de qualité et durable. Elle suppose des mécanismes de fonctionnement fluides, une mobilisation optimale des ressources et un appareil performant.

Photo : VNA/CVN

À la clôture, la notion de "substantiel" a été précisée, notamment dans les domaines économique et de la gouvernance. Le Comité central insiste sur l’objectif d’une croissance à deux chiffres, considérée comme une exigence objective du nouveau stade de développement et de l’aspiration nationale. Il met en avant quatre principes : une croissance réelle ; le maintien de la stabilité macroéconomique et du contrôle de l’inflation ; l’utilisation efficace des ressources et le renforcement des partenariats public-privé ; enfin, une croissance au service des intérêts de la population et de l’équité sociale.

Le premier principe - la "croissance substantielle" - est particulièrement significatif. Autrement dit, chaque point de croissance du PIB doit intégrer une plus forte intensité en connaissances et en valeur ajoutée, sans compromettre les bases du développement futur. Comme l’a souligné le secrétaire général Tô Lâm, privilégier la vitesse au détriment de la qualité aurait un coût très élevé.

Autre enjeu majeur : le modèle d’administration locale à deux niveaux, conçu comme une nouvelle approche de la gouvernance territoriale, dont l’efficacité sera évaluée à l’aune de la satisfaction des citoyens.

Enfin, en matière de lutte contre la corruption, l’accent est mis sur la mise en place de mécanismes de prévention, de dissuasion et de protection des cadres innovants et responsables.

Au terme de ces trois jours de travaux intenses, menés dans un esprit démocratique, franc et constructif, le Comité central a atteint un haut niveau de consensus. Au-delà de la volonté politique, c’est une convergence sur les méthodes d’action qui se dégage.

Comme l’a affirmé le secrétaire général Tô Lâm, avec des bases solides, une forte détermination et l’unité du Parti, du peuple et de l’armée, les objectifs fixés par le XIVe Congrès deviendront réalité, ouvrant une nouvelle phase de développement plus rapide, plus durable et plus global pour le pays.

VNA/CVN