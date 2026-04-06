L’économie du premier trimestre crée un élan de croissance pour le reste de l’année

Au premier trimestre 2026, le PIB du Vietnam a progressé de 7,83% en glissement annuel, un niveau supérieur à celui de la même période de 2025 (7,07%), traduisant une reprise solide et une accélération de l’activité dans un contexte mondial instable.

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Photo : VNA/CVN

Cette performance reflète non seulement la résilience et la capacité d’adaptation des entreprises, mais constitue également un socle important pour viser une croissance à deux chiffres en 2026, malgré les pressions attendues sur les coûts des intrants, de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement.

Selon Nguyên Thi Huong, cheffe de l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche a progressé de 3,58%, contribuant à hauteur de 5,6 points à la croissance de la valeur ajoutée totale. Le secteur de l’industrie et de la construction a augmenté de 8,92%, contribuant pour 44,08 points, tandis que les services ont crû de 8,18%, représentant 50,32 points. Dans un contexte marqué notamment par les tensions au Moyen-Orient, ces résultats offrent une base solide pour les objectifs annuels.

Le secteur des services demeure le principal moteur de l’économie avec une part de 43,45%, suivi de l’industrie et de la construction (37,15%) et de l’agriculture (10,89%). La demande intérieure montre une nette reprise : la consommation finale a augmenté de 8,45% et la formation brute de capital de 7,18%. Le commerce extérieur est également dynamique, avec une hausse des exportations de biens et services de 19,85% et des importations de 24,27%, signe d’une demande accrue en matières premières pour un nouveau cycle de production.

Au cours du premier trimestre, plus de 57.400 entreprises ont été créées, avec un capital total enregistré de près de 538.600 milliards de dôngs et plus de 265.900 emplois déclarés, en hausse respectivement de 57,8%, 51% et 16,5% sur un an. Par ailleurs, plus de 38.600 entreprises ont repris leurs activités (+5,7%), portant à 96.000 le nombre total d’entreprises nouvelles et réactivées, soit une progression de 31,7%. "Ces résultats positifs témoignent de l’efficacité de la gestion publique ainsi que de la robustesse du tissu économique", a souligné Nguyên Thi Huong.

Cependant, au deuxième trimestre, les effets des tensions au Moyen-Orient sur les prix du pétrole, des matières premières et les chaînes d’approvisionnement devraient s’accentuer, exerçant une pression accrue sur la croissance. Des mesures rapides et efficaces seront donc nécessaires pour faire face à ces défis.

Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement tenue le 4 avril, le ministre et chef du Bureau du gouvernement, Trân Van Son, a indiqué que le Premier ministre Pham Minh Chinh avait demandé aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales de mettre en œuvre de manière cohérente et efficace les orientations du Parti et de l’Assemblée nationale, notamment le programme d’action de la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, neuf résolutions stratégiques du Bureau politique et la conclusion du 2e Plénum du Comité central du Parti.

L’objectif d’une croissance d’au moins 10% doit être maintenu, en lien avec la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation et le maintien des grands équilibres macroéconomiques.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de renouveler les moteurs de croissance traditionnels et de promouvoir vigoureusement de nouveaux leviers de croissance. À cet égard, en matière d’investissement, l’objectif est de décaisser en 2026 la totalité des fonds alloués par le Premier ministre. Il s’agit aussi d’achever la mise en place et d’assurer la mise en service du Centre financier international, ainsi que d’accélérer la réalisation des ouvrages et projets majeurs d’importance nationale.

En parallèle, il s’agit de stimuler la consommation intérieure, de développer le commerce électronique et les paiements sans numéraire, tout en diversifiant les marchés d’exportation. Les nouveaux moteurs de croissance reposent sur la science, la technologie, l’innovation, l’économie numérique et l’intelligence artificielle, avec un déploiement accru de la 5G et des centres de données.

Enfin, le maintien de la stabilité macroéconomique reste prioritaire, avec une gestion flexible des taux d’intérêt, du taux de change et du crédit, ainsi qu’une politique budgétaire visant à augmenter les recettes de 10% et à réduire les dépenses courantes.

S’agissant de l’énergie, les autorités assurent un approvisionnement suffisant en carburants et en électricité, avec pour objectif constant d’éviter toute pénurie, notamment durant la saison sèche. Le ministère de l’Industrie et du Commerce prévoit également d’augmenter la production nationale, de diversifier les sources d’approvisionnement et de renforcer les capacités de prévision afin de répondre aux défis à venir.

VNA/CVN