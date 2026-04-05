Le marché intérieur, nouveau moteur de croissance

Le marché domestique est devenu un pilier de croissance et un rempart contre les chocs externes, permettant d’équilibrer le modèle de développement du Vietnam. Les secteurs du textile, de la chaussure et de l’agroalimentaire sont très actifs dans cette reconquête du débouché.

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Dans un contexte de fortes incertitudes économiques mon-diales, marqué par les tensions géopoli-tiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et le ralentissement de la demande commerciale, le rôle du marché intérieur devient de plus en plus crucial. Avec une population de plus de 100 millions d’habitants et une contribution d’environ 60-62% au Produit intérieur brut (PIB), la consommation domestique n’est plus seulement un amortisseur face aux difficultés de l’exportation mais aussi devient un pilier stratégique pour maintenir une croissance économique durable.

Photo : VNA/CVN

Modernisation et transparence

Le Vietnam mise stratégiquement sur son marché domestique pour soutenir sa croissance, visant une hausse de 11% des ventes au détail en 2026. Profitant de l’augmentation des revenus des habitants, de l’essor de l’e-commerce, le pays modernise sa distribution et stimule la consommation locale pour contrer les fluctuations internationales. Les tensions au Moyen-Orient et les fluctuations du marché énergétique mondial accentuent les pressions sur les coûts logistiques et les prix des matières premières, créant de nouveaux défis pour les entreprises exportatrices vietnamiennes. Dans ce contexte, le renforcement du marché intérieur apparaît comme une solution durable permettant aux entreprises de stabiliser leur production, de préserver leurs flux financiers et de pérenniser leur croissance.

Le gouvernement s’est fixé pour objectif d’augmenter de 13% à 15% le total des ventes au détail et des recettes des services de consommation cette année, traduisant sa volonté de repositionner la consommation intérieure comme moteur majeur de la croissance, de même que l’investissement et les exportations.

Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, ces dernières années, alors que l’économie mondiale a été confrontée à une succession de chocs tels que la pandémie de COVID-19, le conflit russo-ukrainien ou encore les tensions commerciales mondiales, le marché intérieur a confirmé son rôle de pilier stabilisateur de l’économie. “Le marché domestique représente non seulement un vaste potentiel de développement, mais aussi un moteur stratégique pour la période à venir”, remarque-t-il. Plusieurs mesures sont en cours de mise en œuvre afin de stimuler la demande et de moderniser le marché intérieur, notamment l’organisation de programmes promotionnels nationaux et le renforcement de la surveillance du marché.

Les autorités accélèrent également le développement du commerce électronique, consi-déré comme un nouveau moteur de croissance. Le plan de développement du commerce électronique pour la période 2026-2030 prévoit d’accompagner les entreprises dans leur transition numérique, de promouvoir les “vitrines numériques des produits vietnamiens” et d’encourager l’application de technologies telles que l’intelligence artificielle, les mégadonnées ou la blockchain afin d’optimiser les chaînes d’approvisionnement et d’accroître la transparence des informations sur les produits. Parallèlement, l’extension des réseaux de distribution modernes - supermarchés, magasins de proximité et centres commerciaux - ainsi que la modernisation des marchés traditionnels constituent un autre axe prioritaire pour faciliter l’accès des produits vietnamiens aux consommateurs.

Pour de nombreuses entreprises, le retour vers le marché intérieur devient une orientation stratégique dans un contexte d’incertitudes sur les marchés extérieurs. Toutefois, les acteurs économiques soulignent la nécessité de renforcer la lutte contre la contrefaçon, la fraude commerciale et les produits d’origine douteuse, notamment sur les plateformes de commerce électronique, afin de garantir un environnement concurrentiel équitable.

Photo : VNA/CVN

Succès du “Made in Vietnam”

Au dire d’experts, pour tirer pleinement parti du marché intérieur, les entreprises doivent améliorer leurs capacités de conception et de production, développer des produits au design distinctif, améliorer la qualité, les services après-vente et adopter des pratiques durables. L’utilisation de matières pre-mières recyclées et respectueuses de l’environnement, associée à l’innovation, renforcera la valeur ajoutée. En parallèle, le renforcement des normes techniques et la lutte contre les produits de qualité inférieure permettront d’assainir le marché et de soutenir la montée en gamme des entreprises nationales.

De nombreuses entreprises domestiques conquièrent les consommateurs vietnamiens grâce à la qualité de leurs produits. Elles participent activement à de grands événements promotionnels pour mettre en avant les marchandises nationales.

Les entreprises cherchent à améliorer la qualité de leurs produits et à investir davantage dans la labellisation pour se positionner sur le marché intérieur. Bon nombre de compagnies du textile-habillement ont réussi leur pari avec leur stratégie de conquête du marché, à l’image de May 10, Viêt Tiên, Duc Giang, Nhà Bè, Hoa Tho, Hanosimex, TNG... Idem pour plusieurs entreprises dans les secteurs de la chaussure et de l’agroalimentaire.

Cao Huu Hiêu, directeur général du Groupe du textile-habillement du Vietnam (Vinatex), explique qu’il y a dix ans, les consommateurs nationaux préféraient les vêtements confectionnés à l’étranger, mais que désormais, beaucoup se tournent vers les produits “Made in Vietnam” en raison de leur meilleure qualité et de leurs prix compétitifs.

Thê Linh/CVN







