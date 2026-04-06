Dà Nang renforce les économies d’énergie dans l’industrie, le commerce et les services

D'ici 2030, Dà Nang (Centre) vise à réaliser une économie d'énergie minimale de 7% par rapport à la consommation totale projetée pour la ville sur la période 2020-2030.

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Photo : Khanh Hòa/CVN

Plus précisément, la production, du commerce et des services économiseront au moins 7,40% par rapport à la consommation énergétique totale projetée pour l'ensemble du secteur ; l’industrie à 10,15% ; et l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche/aquaculture au moins 2,46%.

La promotion des économies d'énergie dans la production est considérée comme une stratégie à long terme, apportant de nombreux avantages aux entreprises, tout en générant des bénéfices socio-économiques concrets, en contribuant à la protection de l'environnement, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la stabilité énergétique nationale.

Des indicateurs concrets

Selon un rapport du Bureau de la gestion de l'énergie (Service de l'industrie et du commerce), outre les indicateurs mentionnés précédemment pour les activités de production et commerciales, la ville vise à ce que 90% de ses parcs industriels et 70% de ses pôles industriels aient accès à des solutions d'économie et d'efficacité énergétique et les appliquent d'ici 2030 ; et que trois projets de construction soient certifiés comme bâtiments écologiques utilisant l'énergie de manière efficace et efficiente.

Chaque année, trois entreprises et projets de construction bénéficieront d'un soutien pour la mise en œuvre de solutions d'économie d'énergie ; 100% des établissements de production et commerciaux organiseront des actions de sensibilisation et d'encouragement à une utilisation efficiente et efficace de l'énergie par leurs employés ; 100% de grandes entreprises mettront en place des modèles de gestion de l'énergie ; et quatre expositions seront organisées pour promouvoir des produits de consommation à haute efficacité énergétique.

Selon le Service de l'industrie et du commerce, pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de mener activement des actions de sensibilisation et d'éducation, afin de modifier les comportements des citoyens en matière d'économie et d'efficacité énergétique, et ce, dès l'école. Concrètement, 100% des établissements scolaires devraient proposer des activités de promotion et d'enseignement sur les économies et l'efficacité énergétiques.

Vuong Hoài Vu, chef adjoint du ledit Bureau de la gestion de l'énergie, a déclaré que son établissement met activement en œuvre des plans et se coordonne avec les organismes et services concernés afin de promouvoir des campagnes de sensibilisation, notamment : le soutien à l'application du modèle de management de l'énergie ISO 50001:2018 pour les principales installations énergivores et l'accompagnement des entreprises dans l'élaboration d'études de faisabilité pour la mise en œuvre de solutions d'économie d'énergie.

Pour les entreprises industrielles, commerciales et de services, un soutien est apporté à la conversion et au remplacement des équipements obsolètes et énergivores ainsi qu'au développement de modèles exemplaires d'économie d'énergie.

Parallèlement, une étude du potentiel d'installation de systèmes photovoltaïques en toiture dans les zones industrielles sera menée afin d'attirer des investissements dans le cadre du projet "Production d'électricité à partir de l'énergie solaire" (priorité aux investissements sur les toitures), conformément à la décision N°5589/QD-UBND du Comité populaire de la ville.

De plus, des formations seront organisées à destination des responsables de l'énergie dans les établissements industriels, commerciaux et de services, les structures d'hébergement, etc. ; et les contrôles des rapports d'audit énergétique seront renforcés.

Vers une gestion énergétique optimale

Le Conseil municipal de gestion du parc industriel et de la zone de haute technologie, en coordination avec les services municipaux de l'industrie et du commerce ; de la culture, des sports et du tourisme et d'autres organismes compétents, encouragera les économies d'énergie et l'efficacité énergétique parmi les entreprises. Le respect des critères relatifs à la capacité de production, à la consommation d'énergie, aux technologies et aux équipements de production industrielle sera contrôlé conformément à la directive N°30/CT-TTg du Premier ministre relative au renforcement du contrôle des projets d'investissement énergivores et polluants.

Par ailleurs, la sensibilisation, le soutien technique et l'amélioration des indicateurs d'efficacité énergétique des sites de production dans les parcs industriels et les zones de haute technologie seront intensifiés.

Lê Hông Cuong, directeur de la Compagnie d'électricité de Dà Nang, a déclaré que son entreprise mène régulièrement des actions de sensibilisation et collabore avec les différentes instances municipales, les entreprises et les sites de production sur les questions d'efficacité énergétique.

Photo : VNA/CVN

En conséquence, elle investit principalement dans la construction, la rénovation et la modernisation du réseau électrique et prévoit d'enfouir les lignes électriques conformément au plan de développement énergétique de la ville, approuvé par le ministère de l'Industrie et du Commerce, afin de réduire les pertes d'énergie et d'améliorer la fiabilité de l'approvisionnement.

L'entreprise dispose d'un plan d'équilibrage de la charge basé sur les niveaux de réduction de puissance et de production requis par le Centre national de répartition du réseau électrique. Elle propose que le Service municipal de l'industrie et du commerce conseille au Comité populaire de la ville de mettre en œuvre des solutions d'économie d'électricité en cas de pénurie, conformément à la loi sur l'électricité, sans incidence sur les activités de production et commerciales des entreprises. L'objectif est de garantir un approvisionnement suffisant pour la production, les activités commerciales et la vie quotidienne.

L'entreprise organise la mise en œuvre de mesures (gestion, contrôle, recherche et application de solutions, etc.) visant à réduire les pertes d'électricité. Elle s'efforce de ramener ces pertes sur le réseau de distribution à moins de 2,75% par an.

Outre l'implication de tous les niveaux et secteurs, l'utilisation efficace de l'énergie dans le secteur de la production incombe également aux organismes consommateurs d'énergie, à savoir les entreprises et les établissements de production et commerciaux.

Le Service de l'industrie et du commerce a publié un document invitant les entreprises et les sites de production à renforcer les compétences de leur personnel en matière de gestion de l'énergie ; élaborer et mettre en œuvre un plan d'économie d'énergie et d'utilisation efficace de l'énergie pour les véhicules et équipements énergivores sous leur gestion, conformément à la feuille de route approuvée ; organiser le suivi et l'évaluation des résultats de la mise en œuvre de ces mesures et actualiser et compléter régulièrement le plan à chaque étape ; investir dans la rénovation des véhicules, équipements et installations énergivores ; rechercher et appliquer des technologies d'économie d'énergie et d'utilisation efficace de l'énergie…

Promotion des transports électriques

Le Comité populaire municipal vient de publier le document n°2176/UBND-SCT mettant en œuvre la directive n°09/CT-TTg du Premier ministre relative aux économies d'énergie, à la transition énergétique et au développement des transports électriques.

Le Service de l'industrie et du commerce est chargé de piloter l'élaboration d'un plan d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique pour la période 2026-2030 (à finaliser avant le 20 avril), tout en renforçant le contrôle et le suivi de la consommation d'énergie au sein des organismes, unités et entreprises.

Dà Nang mettra également en place des mécanismes pour encourager l'investissement dans les bornes de recharge pour véhicules électriques, le développement du photovoltaïque en toiture (dossier à soumettre en septembre) et réexaminera les charges prioritaires afin de garantir transparence et efficacité. Le Service municipal de la construction est chargé de formuler des recommandations concernant le complément de la planification des infrastructures de bornes de recharge dans les zones urbaines et les projets de construction (dossier à soumettre en mai), et de proposer des politiques pour le développement des bus électriques, des taxis électriques et des véhicules de transport propres.

Le Comité populaire de la ville demande aux services, agences et collectivités locales de promouvoir les économies d'électricité dans les bureaux et de renforcer les campagnes de sensibilisation du public. Les entreprises, en particulier les gros consommateurs d'énergie, doivent mettre en œuvre des solutions d'économie énergique et utiliser les technologies numériques, en s'efforçant de réduire leur consommation d'électricité d'au moins 3% par an.

La Compagnie d'électricité de Dà Nang et la Société de transport d’énergie électrique de Dà Nang sont chargées d'accélérer le programme de gestion de la demande d'électricité et d'ajustement de la charge, et de développer des solutions pour une utilisation plus économe en énergie électrique (dossier à finaliser au deuxième trimestre 2026). L’objectif d’ici 2030 est de réduire les pertes d’électricité à moins de 0,7% lors du transport et à moins de 3,5% lors de la distribution. La ville continuera également à développer un système de réseau intelligent, garantissant un approvisionnement en électricité sûr, stable et efficace.

Linh An/CVN