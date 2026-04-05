Dà Nang promeut la connectivité du Corridor économique Est-Ouest au Laos

Le "Forum sur la coopération en matière d’investissement, de commerce et de tourisme pour promouvoir la connectivité du Corridor économique Est-Ouest 2026" a eu lieu le 3 avril, dans la province de Champassak, au Sud du Laos.

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Photo : VNA/CVN

La ville vietnamienne de Dà Nang a organisé le 3 avril, dans la province de Champassak, au Sud du Laos, le "Forum sur la coopération en matière d’investissement, de commerce et de tourisme pour promouvoir la connectivité du Corridor économique Est-Ouest 2026", en coordination avec le consulat général du Vietnam à Paksé et les autorités de la province de Champassak.

Près de 400 délégués ont participé à l’événement, dont des responsables de nombreux ministères et secteurs des deux pays, des représentants de 12 localités vietnamiennes, des dirigeants de cinq provinces du Laos - Champassak, Sékong, Saravane, Attapeu et Savannakhet - ainsi que de la province thaïlandaise d’Ubon Ratchathani.

À l’ouverture du forum, le vice-président du Comité populaire de Dà Nang, Phan Thai Binh, a souligné que le Corridor économique Est-Ouest (EWEC) n’était pas seulement un axe de transport transasiatique, mais aussi un espace de développement dynamique, réunissant les atouts géoéconomiques, géopolitiques et culturels des pays de la région.

S’étendant du Myanmar à la Thaïlande, au Laos et au Vietnam, le Corridor économique Est-Ouest joue un rôle important dans le renforcement des liens régionaux, l’expansion du commerce, l’attraction des investissements et le développement d’un tourisme durable.

Photo : VNA/CVN

En tant que terminus oriental du Corridor économique Est-Ouest, Dà Nang affirme clairement sa responsabilité dans le renforcement de la connectivité régionale et la valorisation de ses atouts, a affirmé Phan Thai Binh.Lors du forum, les participants se sont concentrés sur deux sujets : "Une porte ouverte sur le marché du Centre-Sud du Laos" et "Promotion de la coopération transfrontalière".

Les représentants des localités et des entreprises ont échangé et proposé des solutions visant à améliorer les politiques en matière d’investissement, de commerce, de tourisme et de logistique, afin d’exploiter plus efficacement le potentiel de coopération tout au long du Corridor économique Est-Ouest.L’un des temps forts du forum a été la signature de plus de 20 protocoles d’accord (MoU) entre la ville de Dà Nang, plusieurs autres localités vietnamiennes, ainsi que des localités et associations d’entreprises lao pour la période 2026-2030.

Dans le cadre du programme, le consulat général du Vietnam à Paksé et la province de Champasak ont coorganisé une Foire commerciale et touristique Vietnam - Laos du 3 au 5 avril, réunissant quelque 60 à 70 stands d’entreprises.

VNA/CVN