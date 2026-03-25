Clôture du 2e plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat

Après trois jours de travail intensif, sérieux, responsable, démocratique, franc et approfondi, le 2 e plénum du Comité central du Parti (XIV e mandat) a achevé l’ensemble de son ordre du jour et s’est clôturé dans l’après-midi du 25 mars à Hanoï.

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Le Comité central est parvenu à un très large consensus sur des questions majeures et importantes du Parti et du pays, en particulier sur les contenus relatifs à l’organisation, au personnel et aux règlements fondamentaux du Parti.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours de clôture, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que, dans la nouvelle phase de développement, le travail idéologique et politique au sein du Parti devait continuer à être renforcé afin de consolider les fondements de la fermeté politique, de l’esprit d’avant-garde, de la combativité ainsi que de la capacité de direction et de gouvernance du Parti.

Il a demandé aux cadres et aux membres du Parti dans tout le pays de continuer à assimiler en profondeur et à mettre en œuvre avec rigueur et constance les «quatre fermetés» en matière politique et idéologique : persévérer dans l’application et le développement créatif du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh ; rester fidèle à l’objectif de l’indépendance nationale et du socialisme ; maintenir fermement la voie du Renouveau du Parti ; et respecter strictement les principes d’organisation et de fonctionnement du Parti afin d’édifier et de défendre solidement la Patrie vietnamienne socialiste.

Créer une dynamique motrice pour le développement

Concernant l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres, le secrétaire général a affirmé qu’il s’agissait d’une exigence objective dictée par les besoins de développement du pays dans la nouvelle période et par l’aspiration de toute la nation à se développer.

Afin de créer une «dynamique motrice» pour le développement, le Comité central devra prochainement élaborer une résolution sur le modèle de développement du pays dans la nouvelle période, fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, qui sera examinée et décidée lors du 3e plénum du Comité central du Parti.

Photo : VNA/CVN

S’agissant de la valorisation du modèle d’administration locale à deux niveaux, Tô Lâm a souligné qu’il ne s’agissait pas seulement d’un nouveau modèle d’organisation administrative, mais aussi d’un «nouveau mode de gouvernance locale», destiné à supprimer les échelons intermédiaires afin d’assurer un fonctionnement plus fluide de l’appareil administratif de proximité, avec une répartition plus rationnelle des ressources, une utilisation plus efficace des technologies et des données, et un meilleur service aux citoyens et aux entreprises.

Il faut faire de la satisfaction des citoyens et des entreprises un véritable indicateur d’évaluation, ainsi que le critère ultime pour mesurer le succès du modèle d’administration locale à deux niveaux, a-t-il souligné.

En ce qui concerne l’inspection, la supervision, le contrôle du pouvoir ainsi que la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives, le secrétaire général a estimé que ces missions devaient, dans la période à venir, s’inscrire dans l’exigence globale d’un développement rapide et durable du pays, avec une approche à la fois systémique et stratégique.Il est impératif de concevoir et de perfectionner un cadre institutionnel suffisamment rigoureux pour qu’il soit impossible de se livrer à la corruption et au gaspillage, tout en mettant en place des mécanismes de supervision suffisamment solides pour que l’on n’ose pas et que l’on ne veuille pas se livrer à la corruption, a-t-il déclaré.

S’agissant de la garantie de la défense, de la sécurité, de la diplomatie et de l’intégration internationale dans la nouvelle période, Tô Lâm a indiqué qu’un pays souhaitant enregistrer une croissance rapide, attirer d’importants investissements, élargir ses marchés et approfondir son intégration devait avant tout disposer d’une autonomie stratégique, d’une capacité de maîtrise des risques, d’institutions solides, d’un ordre social stable, d’une intégration internationale approfondie et d’une forte résilience face aux chocs sécuritaires traditionnels et non traditionnels.

Dans la nouvelle période, garantir la défense, la sécurité et la diplomatie ne consiste pas seulement à préserver la souveraineté nationale, mais aussi à maintenir un environnement de paix, à protéger le régime, la confiance sociale, le cyberespace, les données, ainsi que les artères vitales de l’économie et les intérêts stratégiques de développement du pays.

Mission stratégique

Le secrétaire général a souligné qu’il fallait pleinement reconnaître qu’il s’agissat d’une mission stratégique permanente, majeure, fondamentale, de longue haleine et à mener avec constance par l’ensemble du Parti, du peuple, de l’armée et de tout le système politique.

Fort des acquis déjà établis, de la détermination politique élevée et de l’unité de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée, le secrétaire général s’est déclaré convaincu que les objectifs et aspirations de développement définis par le XIVe Congrès national du Parti se concrétiseraient rapidement, permettant au pays d’entrer dans une nouvelle phase de développement plus rapide, plus durable et plus global.

Enfin, il a appelé l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées à agir selon la devise «Autonomie stratégique - fermeté dans les deux objectifs stratégiques des centenaires - union, détermination et action résolue pour une vie prospère et heureuse du peuple».

VNA/CVN