Liste des membres du Bureau politique du Comité central du Parti du XIVᵉ mandat

Au nom du Présidium, le membre du Bureau politique Trân Thanh Mân, président de l’Assemblée nationale, a présenté ce vendredi après-midi 23 janvier, lors de la session de clôture du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, les résultats de l’élection des membres du Bureau politique composé de 19 membres.

Photo : VNA/CVN

La liste des 19 membres du Bureau politique est :

1. Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti du XIIIe mandat, secrétaire de la Commission militaire centrale.

2. Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique du XIIIe mandat, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, président de l’Assemblée nationale.

3. Trân Câm Tu, membre du Bureau politique du XIIIe mandat, permanent du Secrétariat, secrétaire du Comité du Parti des organes du Parti du ressort central.

4. Lê Minh Hung, membre du Bureau politique du XIIIe mandat, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de l'organisation du Parti.

5. Dô Van Chiên, membre du Bureau politique du XIIIe mandat, vice-secrétaire permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, vice-président permanent de l’Assemblée nationale.

6. Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique du XIIIe mandat, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie et des organisations de masse au niveau central, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

7. Phan Van Giang, membre du Bureau politique du XIIIe mandat, membre de la Permanence du Comité du Parti du gouvernement, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale, général, ministre de la Défense.

8. Luong Tam Quang, membre du Bureau politique du XIIIe mandat, membre de la Permanence du Comité du Parti du gouvernement, secrétaire du Comité du Parti de la Police, ministre de la Police.

9. Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique du XIIIe mandat, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï.

10. Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique du XIIIe mandat, secrétaire du Comité central du Parti, membre de la Permanence de la Commission militaire centrale, général, président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam.

11. Trinh Van Quyet, secrétaire du Comité central du Parti du XIIIe mandat, président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Parti.

12. Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti, membre de la Permanence du Comité du Parti du gouvernement, ministre des Affaires étrangères.

13. Lê Minh Tri, secrétaire du Comité central du Parti du XIIIe mandat, vice-président permanent de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti.

14. Trân Luu Quang, secrétaire du Comité central du Parti du XIIIe mandat, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville.

15. Pham Gia Tuc, membre du Comité central du Parti du XIIIe mandat, chef du Bureau du Comité central du Parti.

16. Trân Sy Thanh, membre du Comité central du Parti du XIIIe mandat, président de la Commission centrale du contrôle du Parti.

17. Nguyên Thanh Nghi, membre du Comité central du Parti du XIIIe mandat, président de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti

18. Doan Minh Huân, membre du Comité central du Parti du XIIIe mandat, vice-secrétaire permanent du Comité du Parti, vice-directeur permanent de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh

19. Trân Duc Thang, membre du Comité central du Parti du XIIIe mandat, membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, ministre de l’Agriculture et de l’Environnement.

VNA/CVN