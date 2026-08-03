Marchés en Asie : le pétrole chute face aux négociations États-Unis - Iran, le yen renforcé

Le pétrole chute lundi 3 août après l'annonce de nouvelles négociations États-Unis - Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient et rouvrir le détroit d'Ormuz, le yen continuant pour sa part de se renforcer après l'intervention conjointe de Tokyo et Washington sur le marché des changes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le pétrole chute, espoir de discussions

Vers 06h30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, référence du marché mondial, reculait de 5,42%, à 83,18 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), cédait 6,20%, à 79,42 dollars.

Après avoir menacé l'Iran d'une attaque massive, le président américain Donald Trump a dit samedi 1er août renoncer à de nouvelles frappes à condition qu'un accord soit conclu rapidement, en particulier sur le détroit d'Ormuz.

L'Iran a assuré dimanche 2 août être proche d'un accord avec Oman sur ce passage stratégique pour le transit d'hydrocarbures. Le président Trump a ensuite annoncé que de nouvelles négociations avec Téhéran commenceraient lundi 3 août.

La signature mi-juin d'un protocole d'accord entre les deux pays n'a débouché pour l'instant sur aucune percée diplomatique majeure sur la fin du conflit entamé depuis plus de cinq mois.

Le détroit d'Ormuz est de nouveau verrouillé par la République islamique depuis la reprise début juillet des affrontements avec les États-Unis.

"Reste à savoir si l'on n'assistera pas à une répétition du scénario de la semaine dernière, marquée par l'effondrement des espoirs d'accord alors que l'Iran campe sur ses positions et continue d'exploiter son contrôle sur le détroit, avec potentiellement l'attaque d'une base américaine ou d'un tanker", a cependant mis en garde Tony Sycamore, analyste d'IG Markets.

Le yen monte encore, intervention confirmée

Vers 06h30 GMT, la monnaie japonaise grimpait de 0,5% face au billet vert, à 156,58 yens pour un dollar, au plus haut depuis début mai.

Le yen conforte ses gains, après avoir déjà bondi en fin de semaine dernière à la suite d'une intervention conjointe des États-Unis et du Japon sur le marché des changes pour soutenir la devise nippone.

Washington a confirmé dimanche avoir racheté des yens pour soutenir le cours. Les États-Unis vont tirer un "avantage financier" de cette décision, mais "c'était avant tout (...) un geste d'amitié", a commenté Donald Trump devant la presse.

La monnaie japonaise, à la peine depuis des mois, avait enregistré en juillet ses plus bas niveaux depuis décembre 1986, plongeant jusqu'à 163,24 yens pour un dollar, plombée par les écarts de taux entre le Japon et les États-Unis, mais aussi par des inquiétudes sur la politique budgétaire expansive de Tokyo.

"Cette action conjointe a permis de contrer la volatilité excessive (...) Nous n'hésiterons pas à mener d'autres interventions conjointes", a déclaré de son côté la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama.

Pour autant, alors que la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) devrait continuer de durcir sa politique monétaire avec des taux très supérieurs à ceux de la Banque du Japon, "les différentiels de taux d'intérêt continuent de favoriser un dollar plus fort", a noté Kelvin Wong, analyste de MarketPulse (Oanda).

De quoi encourager le "carry trade", mécanisme consistant à emprunter dans une devise, dont la banque centrale pratique des taux bas, pour placer ses fonds dans une monnaie aux rendements plus élevés, ici au détriment du yen.

"À moyen terme, ce sont les fondamentaux qui prévalent: pour que le dollar amorce un repli durable face au yen, il faudrait une hausse plus marquée des taux d'intérêt réels (du Japon) ainsi qu'une réponse aux inquiétudes du marché concernant la viabilité des finances publiques" nippones, a expliqué Michael Wan, analyste de la banque MUFG.

Les Bourses reprennent leur souffle

Les marchés boursiers en Asie reprennent leur souffle, après s'être envolés vendredi 31 juillet. Les valeurs technologiques avaient alors connu un spectaculaire rebond, inversant une semaine de dégringolade.

Ce regain d'optimisme sur les perspectives de l'intelligence artificielle (IA) et des puces reste cependant fragile.

À Tokyo, l'indice vedette Nikkei a lâché en clôture 0,94%, à 63.754,90 points.

À Séoul, l'indice Kospi a chuté de 5,13%, à 6.257 points. Il avait flambé vendredi 30 juillet de 18%, dopé par une envolée fulgurante de 30% des deux géants sud-coréens des puces mémoire SK hynix et Samsung Electronics. Ces derniers se sont repliés lundi 3 août.

AFP/VNA/CVN