L'Iran est toujours prêt à des négociations sur son programme nucléaire

"Toutefois, il devrait naturellement être garanti que si les négociations reprennent, elles ne conduiront pas à une guerre menée par les États-Unis ou d'autres parties", a dit M. Araghchi lors d'une réunion avec des ambassadeurs et des représentants étrangers.

Les récents combats entre Israël et l'Iran ont prouvé qu'il n'y a pas d'autre option que de revenir à la diplomatie et à une solution négociée et acceptée, a déclaré M. Araghchi, cité par l'Agence de presse des étudiants iraniens.

Dans toute négociation, les droits nucléaires du peuple iranien, y compris l'enrichissement local de l'uranium, devraient être respectés, a-t-il dit, soulignant que toute négociation potentielle devrait se concentrer uniquement sur le programme nucléaire de l'Iran, et sur le fait que ses capacités militaires ne seront pas négociables.

La coopération de Téhéran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) n'a pas cessé et a seulement pris une nouvelle forme, a-t-il déclaré, ajoutant qu'à partir de maintenant, les relations de l'Iran avec l'AIEA seront gérées par le Conseil suprême de sécurité nationale du pays, qui décidera de la coopération future avec l'AIEA après avoir pris en compte les questions de sécurité et de sûreté.

Le 1er juillet, l'Iran a promulgué une loi sur la suspension de la coopération avec l'AIEA et a placé sa future coopération avec l'agence sous l'égide du Conseil suprême de sécurité nationale et non plus de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

Le 13 juin, Israël a lancé une série de frappes aériennes de grande envergure visant des sites nucléaires et militaires à travers l'Iran, tuant des commandants de haut rang, des scientifiques nucléaires et des civils, et en blessant beaucoup d'autres, selon les autorités iraniennes.

L'Iran a riposté par de multiples vagues d'attaques de missiles et de drones sur le territoire israélien, faisant des victimes et des dégâts.

Un cessez-le-feu a été conclu entre les deux pays le 24 juin, mettant fin à 12 jours de combats.

