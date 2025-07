Le dirigeant suprême Kim Jong Un reçoit le le ministre russe des AE

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au cours de leur entretien, ils ont "largement échangé les opinions des dirigeants des deux pays sur une série de questions importantes pour la mise en œuvre fidèle des accords conclus lors des pourparlers historiques du sommet RPDC - Russie en juin 2024", a-t-elle indiqué.

Les deux pays partagent les mêmes points de vue sur toutes les questions stratégiques, conformément au niveau de l'alliance, ce qui témoigne du niveau stratégique élevé établi entre les deux pays, a dit M. Kim, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président des Affaires d'État de la RPDC.

Ce dernier a réaffirmé que son pays était "prêt à soutenir et à encourager inconditionnellement toutes les mesures prises par les dirigeants russes pour s'attaquer aux causes profondes de la crise ukrainienne, conformément à l'esprit du traité interétatique entre la RPDC et la Russie à l'avenir", a-t-il été cité.

M. Kim s'est dit convaincu que "les positions diplomatiques coordonnées et harmonieuses des deux pays, qui prennent des initiatives et adoptent une attitude proactive face à la situation géopolitique internationale en évolution radicale, vont contribuer de manière positive à garantir la paix et la sécurité dans la région et dans le reste du monde".

Pour sa part, M. Lavrov a exprimé sa volonté de "renforcer davantage la coopération stratégique et tactique et d'intensifier l'action concertée" entre les deux pays sur la scène internationale, selon KCNA.

Les deux parties ont également exprimé la volonté de leurs dirigeants "de se soutenir étroitement et de coopérer l'un avec l'autre sur la voie de la défense intégrale des intérêts fondamentaux des deux pays, de la promotion puissante du développement global des liens bilatéraux et de la garantie du bien-être permanent des peuples et de leur avenir radieux".

La visite de trois jours de M. Lavrov a été organisée à l'invitation du ministère des Affaires étrangères de la RPDC et s'achèvera ce dimanche, a rapporté KCNA.

Xinhua/VNA/CVN