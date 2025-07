Le président iranien promulgue une loi suspendant la coopération avec l'AIEA

Photo : AFP/VNA/CVN

La loi prévoit la suspension de la coopération avec l'AIEA jusqu'à ce que la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des installations et des scientifiques nucléaires de l'Iran soient pleinement garanties, a déclaré le porte-parole du Conseil constitutionnel, Hadi Tahan Nazif.

M. Pezeshkian a émis cet ordre mardi 1er juillet dans une lettre adressée à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, au ministère iranien des Affaires étrangères et au Conseil suprême de sécurité nationale, selon Tasnim.

Cette loi, adoptée par le Parlement iranien mercredi dernier 25 juin et approuvée par le Conseil constitutionnel le lendemain, a été promulguée en raison de "la violation de la souveraineté nationale de l'Iran par les États-Unis et Israël, et de leurs attaques contre l'intégrité territoriale du pays ainsi que contre des installations nucléaires pacifiques", a indiqué M. Tahan Nazif.

Le 13 juin, Israël a lancé d'importantes frappes aériennes sur plusieurs zones en Iran, notamment des sites nucléaires et militaires, tuant des commandants supérieurs, des scientifiques nucléaires et de nombreux civils. L'Iran a riposté par de multiples vagues d'attaques de missiles et de drones contre Israël.

Le 22 juin, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient mené des frappes aériennes sur trois sites nucléaires iraniens : Fordo, Natanz et Ispahan. En réponse, l'Iran a lancé des attaques de missiles sur la base aérienne américaine d'Al Udeid, au Qatar.

Après 12 jours de combats, un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël a été conclu le 24 juin.

Xinhua/VNA/CVN