Le président libanais exhorte la communauté internationale à faire pression sur Israël

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous appelons nos partenaires et alliés à intensifier la pression sur Israël pour qu'il mette fin à ses violations et s'engage pleinement à respecter la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU", a déclaré M. Aoun, selon un communiqué publié par la présidence libanaise.

Les remarques du président ont été faites lors d'une rencontre avec le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy.

M. Aoun a déclaré que le Liban apprécie le soutien du Royaume-Uni, en particulier à l'ONU, où il espère que Londres continuera à plaider en faveur du renouvellement du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) dans un contexte de tensions régionales croissantes.

Le gouvernement libanais a présenté une demande de prolongation du mandat de la FINUL pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 août 2026. Le Conseil de sécurité des Nations unies devrait voter sur le renouvellement du mandat avant son expiration à la fin du mois d'août.

Appelant à une intervention internationale, M. Aoun a exhorté le Royaume-Uni et les autres puissances mondiales à exiger qu'Israël se retire du territoire libanais et donne des garanties officielles que les attaques cesseront.

Pour sa part, M. Lammy a réaffirmé la solidité des relations entre le Royaume-Uni et le Liban et a promis le soutien constant du Royaume-Uni dans de nombreux secteurs, en particulier dans le domaine de la défense et de la coopération en matière de sécurité. Il a fait remarquer que le Royaume-Uni suit de près l'évolution de la situation dans le pays avec "un grand intérêt et une solidarité continue".

Xinhua/VNA/CVN