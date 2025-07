Gaza : les négociations sur un cessez-le-feu entravées par le plan de retrait d'Israël

"Les négociations à Doha rencontrent des obstacles et des difficultés complexes en raison de l'insistance d'Israël à présenter, vendredi, une carte de retrait qui n'est en réalité qu'une carte de redéploiement et de repositionnement de l'armée israélienne, et non un retrait réel", a dit une de ces sources.

"Israël continue de retarder et d'entraver l'accord, afin de poursuivre sa politique de guerre d'extermination", a ajouté une autre source.

Selon la première source palestinienne, la carte présentée par Israël "prévoit le maintien de forces militaires sur plus de 40% de la superficie de la bande de Gaza", tout autour du territoire de plus de deux millions d'habitants, dévasté par plus de 21 mois de guerre.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas "rejette fermement" ce plan, a fait savoir cette source, qui aurait pour objectif selon lui "d'entasser des centaines de milliers de déplacés dans une partie de l'ouest de Rafah, en préparation d'un déplacement forcé de la population vers l'Égypte ou d'autres pays".

"Le Hamas a exigé un retrait total des forces israéliennes de toutes les zones reprises par Israël après le 2 mars 2025" dans la bande de Gaza, a précisé la deuxième source.

Elle a souligné que des "progrès" avaient tout de même été réalisés dans les négociations au sujet de l'aide humanitaire et de l'échange d'otages toujours retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël.

