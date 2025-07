Le Hamas accepte de libérer 10 otages dans le cadre des pourparlers de paix à Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Hamas a déclaré dans un communiqué officiel qu'il "a fait preuve de la souplesse nécessaire" et qu'il a accepté de libérer 10 otages dans le but d'assurer le succès des efforts en cours.

Des points essentiels restent en négociation, au premier rang desquels l'acheminement de l'aide, le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza et la fourniture de garanties réelles pour un cessez-le-feu permanent, précise le communiqué.

Mais il y a "la difficulté des négociations sur ces questions jusqu'à présent en raison de l'intransigeance de l'occupation (Israël)", a ajouté le communiqué.

Selon la chaîne publique israélienne Kan TV, Israël a présenté à Doha une nouvelle carte prévoyant un retrait partiel du corridor Morag, une zone située entre Rafah et Khan Younès, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza, dont les forces israéliennes se sont emparées et qu'elles ont transformée en zone militaire fortifiée.

Le corridor, établi en avril, est l'une des nombreuses "zones de sécurité" qu'Israël a créées en rasant des bâtiments et des infrastructures pour diviser l'enclave. Des responsables israéliens avaient précédemment déclaré que l'armée ne se retirerait pas du corridor de Morag.

Les responsables ont déclaré que la nouvelle proposition marque un "progrès substantiel" dans les négociations.

Les équipes de négociation sont à Doha depuis dimanche dernier pour des discussions indirectes sur une proposition de cessez-le-feu de 60 jours soutenue par les États-Unis. L'accord comprendrait la libération de 10 otages vivants et la restitution des corps de plusieurs autres. Israël estime qu'une cinquantaine d'otages sont toujours détenus à Gaza, dont une vingtaine seraient encore en vie.

Israël a lancé son offensive le 7 octobre 2023, à la suite d'une attaque menée par le Hamas qui a fait environ 1.200 morts et au cours de laquelle 250 otages ont été capturés. Selon les autorités de Gaza, au moins 57.680 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre.

Xinhua/VNA/CVN