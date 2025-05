Thaïlande - Indonésie

Élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique

La Thaïlande et l'Indonésie ont déclaré l'élévation de leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique à l'issue d'une réunion de haut niveau tenue à Bangkok, lundi 19 mai, entre la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra et le président indonésien Prabowo Subianto.

Les deux parties se sont également engagées à stimuler le commerce et les investissements, et à coopérer dans la lutte contre les cyberescroqueries et le trafic de drogue.

L'élévation du partenariat figurait parmi les principaux points abordés et convenus lors de la première réunion de haut niveau dans le cadre des consultations des dirigeants, lors de la visite du président Prabowo Subianto en Thaïlande. Il s'agissait du premier voyage officiel du président indonésien en Thaïlande depuis son entrée en fonction en octobre 2024 et de la première visite officielle d'un président indonésien en 20 ans.

Les discussions de haut niveau ont également porté sur la sécurité, la santé, le tourisme et la coopération économique. En matière de sécurité, les deux pays se sont concentrés sur la criminalité transnationale, la traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants, tandis que la Thaïlande a également proposé un protocole d'accord sur le transfert de prisonniers.

Création d'un groupe de travail

Sur le plan économique, les deux parties estiment pouvoir développer et accroître leurs échanges commerciaux. La Thaïlande s'est déclarée prête à accueillir la première réunion du Comité mixte du commerce (CMC) cette année, afin de stimuler les échanges commerciaux, de réduire les barrières douanières et de promouvoir une coopération plus étroite. Le dirigeant indonésien s'est engagé à soutenir les entreprises thaïlandaises souhaitant investir en Indonésie.

Concernant l'agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire, l'Indonésie a proposé de prolonger un protocole d'accord relatif au commerce du riz. La Thaïlande a également accepté d'exporter davantage de riz vers l'Indonésie afin de soutenir sa sécurité alimentaire et d'ouvrir le marché à la viande, au bétail et aux fruits frais.

La Première ministre thaïlandaise a proposé la création d'un groupe de travail chargé d'étudier la possibilité de co-investir dans le secteur de la pêche afin de promouvoir une pêche durable et la sécurité alimentaire.

Les deux dirigeants se sont également félicités de l'augmentation des activités touristiques et ont convenu d'explorer et de développer les opportunités offertes par ce secteur.

Après les discussions, les deux dirigeants ont assisté à la signature par le ministre thaïlandais de la Santé publique, Somsak Thepsutin, et le ministre indonésien des Affaires étrangères, Sugiono, d'un protocole d'accord sur la coopération en matière de santé entre les ministères de la Santé thaïlandais et indonésien.

VNA/CVN