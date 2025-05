Trump estime que son entretien téléphonique avec Poutine "s'est très bien passé"

>> La rencontre entre Poutine et Trump est en train d'être préparée à un rythme accéléré

>> Trump et Poutine discutent d'une trêve limitée en Ukraine, de l'Iran et des relations américano-russes

>> Le Mexique et les États-Unis vont travailler pour améliorer l'équilibre commercial

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Trump a fait cette déclaration dans un message sur un média social après un entretien par téléphone de deux heures qui a porté sur la tension en Ukraine, et annoncé que la Russie et l'Ukraine commenceraient des négociations dont les conditions ne pourront être fixées que par les deux parties elles-mêmes.

"La Russie et l'Ukraine vont démarrer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu et, ce qui est plus important, vers une FIN à cette tension", écrit M. Trump. "Les conditions pour cela seront négociées entre les deux partes, ce qui est la seule manière possible, car ils connaissent les détails des négociations dont personne d'autre ne peut être informé".

M. Trump a indiqué que la Russie souhaitait "faire du commerce à grande échelle avec les États-Unis" lorsque la situation catastrophique actuelle sera terminée et l'Ukraine pourrait aussi être un grand bénéficiaire des échanges commerciaux.

Xinhua/VNA/CVN