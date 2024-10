L'accès des fruits vietnamiens aux marchés d'exportation ne cesse de croître

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les fruits vietnamiens sont actuellement présents dans 60 pays et territoires à travers le monde.

Selon Phan Thi Thu Hiên, directrice du Centre de contrôle phytosanitaire des végétaux après leur importation II, actuellement, les exigences des pays en termes d’importation de fruits sont divisées en deux groupes. Le premier groupe ne concerne que des exigences de base. Le deuxième groupe, avec des exigences plus élevées, inclut des pays comme les États-Unis, l'Australie, le Japon, la République de Corée...

Les professionnels vietnamiens placent leurs marchés cibles dans le deuxième groupe pour améliorer leur capacité de production et acquérir de nouvelles opportunités.

Selon la sous-secrétaire d'État américaine au commerce et aux affaires agricoles étrangères, Alexis Taylor, le marché américain offre encore beaucoup d'opportunités aux fruits vietnamiens. En outre, aux États-Unis, la communauté vietnamienne est assez nombreuse.

Quant à la Chine, l’importation officielle de durian surgelé du Vietnam y est désormais autorisée, ouvrant d'immenses opportunités aux producteurs et exportateurs. Selon Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit), cela aidera à stabiliser les prix et augmenter les revenus des agriculteurs et des entreprises. En même temps, c'est également la première étape pour développer la transformation et la technologie de conservation du durian.

Outre la Chine et les États-Unis, le marché européen s'intéresse également aux fruits tropicaux aux effets bénéfiques sur la santé et aux saveurs fraîches.

Selon l’Office du Commerce du Vietnam en Belgique et en Europe, des fruits tropicaux comme la grenade, le fruit du dragon, le ramboutan, sont considérés comme des spécialités sur le marché européen. C’est donc une opportunité pour les coopératives et les exportateurs de fruits vietnamiens de conquérir de grands marchés comme l’Europe.

Selon des experts, à l'heure actuelle, afin d'accroître la compétitivité des produits à base de fruits transformés vietnamiens, il est nécessaire que les autorités élaborent rapidement des normes nationales afin de disposer d'une base pour évaluer la qualité des produits avant leur exportation.

