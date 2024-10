Le dirigeant Tô Lâm rencontre des Vietnamiens de France

À l'occasion de sa participation au XIX e Sommet de la Francophonie et de sa visite officielle en France, dans la soirée du 5 octobre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a rencontré une centaine de Vietnamiens de France au Centre culturel du Vietnam, à Paris.

Photos : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, la communauté vietnamienne de France compte plus de 300.000 personnes, dont environ 50.000 intellectuels et des milliers d’hommes d’affaires.

Lors de la rencontre, le dirigeant Tô Lâm a informé les Vietnamiens de France des dernières réalisations du Vietnam et de ses efforts pour réaliser avec succès les objectifs du XIe Congrès national du PCV.

Dans ce processus, la coopération, la contribution, les efforts conjoints et le consensus de la communauté de 6 millions de Vietnamiens à l'étranger sont nécessaires, a-t-il déclaré.

Le dirigeant vietnamien a souligné que le Parti et l'État appréciaient hautement les contributions des générations de Vietnamiens de France au Vietnam, souhaitant que les Vietnamiens de France en particulier, et les Vietnamiens d’Europe en général, promeuvent toujours la solidarité et contribuent au développement du pays.

Le dirigeant a répondu à plusieurs propositions de Vietnamiens de France, demandant aux organes compétents de mener des études et d’avancer des solutions appropriées pour répondre aux aspirations légitimes des Vietnamiens de France en particulier et de la communauté vietnamienne à l'étranger en général.

VNA/CVN