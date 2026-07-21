RDC/Ebola : l'épidémie poursuit sa progression avec plus de 2.400 cas recensés

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a atteint 2.423, dont 967 décès, selon le dernier rapport de situation publié lundi 20 juillet par les autorités sanitaires, qui estiment que la transmission demeure fortement concentrée dans la province de l'Ituri et continue de dépasser les capacités de surveillance.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le rapport indique que 734 patients étaient placés en isolement ou sous traitement au 19 juillet, tandis que 469 personnes ont été guéries depuis le début de l'épidémie.

Les autorités sanitaires ont également signalé une nouvelle zone de santé touchée, celle d'Adja, dans la province de l'Ituri, portant à 47 le nombre total de zones de santé affectées dans cinq provinces du pays.

L'épidémie, causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, a été déclarée le 15 mai. Elle s'est depuis propagée à cinq provinces, à savoir l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Haut-Uélé et la Tshopo.

Les mouvements de population, l'insécurité, l'exploitation minière artisanale ainsi que les échanges transfrontaliers avec l'Ouganda et le Soudan du Sud continuent de favoriser la propagation du virus, selon le rapport.

Les nouvelles chaînes de transmission apparues dans le Haut-Uélé sont présentées comme la preuve d'une propagation progressive vers de nouvelles zones, indique le rapport.

Quant aux principaux défis auxquels la riposte est confrontée, le document a entre autres évoqué la résistance communautaire, l'insécurité, l'insuffisance des capacités de prise en charge et les faiblesses du suivi des contacts, précisant que les structures de traitement du Nord-Kivu fonctionnent à 128,4% de leur capacité, avec 181 patients pris en charge pour 141 lits disponibles.

La RDC et l'Ouganda ont mené une évaluation technique conjointe d'un laboratoire mobile installé à Kasenyi, près de la frontière, dans le cadre des efforts visant à renforcer la surveillance transfrontalière et la coordination de la riposte.

APS/VNA/CVN