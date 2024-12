Cambodge

Près de 900.000 touristes étrangers ont visité le célèbre site d'Angkor depuis janvier

>> Cambodge : Angkor a accueilli près de 500.000 touristes étrangers pendant les huit premiers mois de l'année

>> Le Cambodge organise un marathon international au parc archéologique d'Angkor

Photo : Vietnamplus/CVN

D'après lui, 71.176 Chinois ont visité le parc antique au cours de la période janvier-novembre de cette année, soit une augmentation de 43,2% par rapport à la même période l'an dernier.

La Chine est la quatrième source de touristes étrangers dans le complexe d'Angkor, après les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, a-t-il ajouté dans un rapport.

Situé dans la province de Siem Reap (Nord-Ouest), le parc archéologique d'Angkor, classé par l'UNESCO, est la destination touristique la plus populaire de ce pays d'Asie du Sud-Est.

Le site de 401 km2 abrite 91 temples anciens, qui ont été construits entre les IXe et XIIIe siècles.

Long Kosal, directeur général adjoint et porte-parole de l'Autorité nationale APSARA, a déclaré que l'ouverture du nouvel aéroport international de Siem Reap Angkor en novembre 2023 et les échanges entre les peuples du Cambodge et de la Chine en 2024 avaient contribué à l'augmentation du nombre de touristes chinois dans le parc.

Il a déclaré à Xinhua que la Chine était l'un des principaux contributeurs à la sauvegarde, à la préservation et au développement d'Angkor. Selon lui, sa contribution "à la restauration de ces temples anciens a non seulement assuré la protection des monuments d'Angkor, mais a également permis d'attirer de plus en plus de touristes chinois sur le site".

Xinhua/VNA/CVN