L'Indonésie va augmenter sa production de pétrole et de gaz

Après la réunion, le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales Arifin Tasrif a déclaré que les perspectives de production de pétrole et de gaz de l'Indonésie sont déjà visibles car il existe de nouvelles sources potentielles de pétrole et de gaz, entre autres, dans le détroit de Makassar et dans l'est de l'Indonésie.

Les résultats d'une étude géosismique en 2020 ont montré qu'il existe 32.000 km de géosismique qui identifient plusieurs nouvelles découvertes potentielles de pétrole et de gaz, a déclaré Arifin Tasrif.

Le groupe de travail spécial indonésien pour les activités commerciales pétrolières et gazières en amont (SKK Migas) a déclaré qu'au premier trimestre de cette année, l'Indonésie a augmenté l'exploitation à 576.000 barils de pétrole par jour (BOPD). Toutefois, le volume reste inférieur à l’objectif de 635.000 BOPD fixé par le budget de l’État du pays pour 2024.

