L'Indonésie veut attirer les investissements du Moyen-Orient par le biais des EAU

L'Indonésie cherche activement à accroître les investissements en provenance du Moyen-Orient, notamment par le biais de partenariats avec les Émirats arabes unis (EAU), car les investissements en provenance de la région restent relativement faibles par rapport à ceux de l'Asie de l'Est.

>> Indonésie : au moins 15 morts dans un glissement de terrain à la suite de fortes pluies

>> L'Indonésie expérimente l'utilisation de l'hydrogène pour les transports

>> L'Indonésie offre des services de thérapie aux enfants handicapés et ayant des besoins spéciaux

Photo : VNA/CVN

Selon Pradana Indraputra, conseiller spécial au ministère indonésien de l'Investissement, malgré leur potentiel financier, les investisseurs du Moyen-Orient n'ont pas beaucoup investi en Indonésie.

Les données gouvernementales montrent que les pays du Moyen-Orient n'ont pas réussi à figurer parmi les 30 principales sources d'investissements directs étrangers (IDE) en Indonésie au premier trimestre 2024.

Les économies d'Asie de l'Est, telles que la Chine et le Japon, sont parmi les cinq premiers investisseurs étrangers en Indonésie avec des investissements estimés à environ 1,9 milliard et 976,5 millions d’USD respectivement.

Les EAU ont investi 4,1 millions d’USD en Indonésie au premier trimestre 2024, tandis que les IDE en provenance d’Arabie saoudite n'ont atteint que 600.000 USD. "Nous espérons que les EAU pourront devenir un pionnier en matière d'investissements en provenance du Moyen-Orient", a affirmé Pradana Indraputra.

L'Indonésie mise actuellement sur son accord de partenariat économique global (CEPA) avec les EAU pour stimuler les investissements bilatéraux.

VNA/CVN