Les Philippines développent des zones économiques

S'exprimant le 3 mai, le président a cité comme exemple le port franc de Clark et la zone économique spéciale (CFEZ) à Clark City, Pampanga, où les dispositions gouvernementales en faveur des entreprises en ont fait une destination attrayante pour les investissements étrangers.

Les zones économiques spéciales, a-t-il expliqué, offrent un code fiscal commun et un système d'incitations. Dans ces zones, les sociétés de localisation n’ont pas à traiter avec chaque unité d’administration locale (LGU).

Ferdinand Marcos a ajouté que lorsque le corridor économique de Luçon sera achevé, cela contribuera à réduire les délais et les coûts de transport.

En avril 2023, les États-Unis et les Philippines ont annoncé leur engagement commun à faire progresser le corridor économique de Luçon dans le cadre du Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux (PGI)-IPEF Investment Accelerator, afin de soutenir la connectivité entre Subic Bay, Clark, Manille et Batangas et les investissements dans le secteur ferroviaire, la modernisation des ports, les chaînes d’approvisionnement en énergie propre et en semi-conducteurs et l’agro-industrie.

Les États-Unis et le Japon se sont également engagés à fournir des millions de dollars pour financer des projets philippins dans les domaines des infrastructures et de la technologie, notamment le corridor économique de Luzon.

