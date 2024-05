La vague de chaleur ravage les fermes de durian en Thaïlande

Le durian est l'un des principaux produits d'exportation générant des bénéfices élevés en Thaïlande. Cependant, une vague de chaleur brutale qui fait rage en Asie du Sud-Est a entraîné une baisse des rendements et une montée en flèche des coûts.

Les producteurs et vendeurs de durian en Thaïlande sont de plus en plus inquiets car le réchauffement climatique nuit à l'industrie. "Cette année, c'est une crise", a déclaré Busaba Nakpipat, un cultivateur de durians.

Cette femme de 54 ans a repris la ferme de ses parents dans la province orientale de Chanthaburi - le cœur du pays du durian - il y a trente ans.

Si les températures continuent de s’accentuer à l’avenir, ce sera fini, a-t-elle déclaré, ajoutant que les agriculteurs ne pourront plus produire de durian.

La saison du durian dure généralement de mars à juin, mais la hausse des températures - qui oscille autour de 40°C à Chanthaburi depuis des semaines - et la sécheresse qui a suivi ont raccourci la récolte.

Busaba Nakpipat a déclaré que la chaleur fait mûrir le durian plus rapidement, de sorte qu'il n'atteint pas sa taille maximale, ce qui le rend moins précieux. Non seulement elle reçoit moins d’argent pour ses récoltes, mais ses coûts d’exploitation ont augmenté. Depuis mars, une sécheresse a sucé l'eau des puits et, pour maintenir en vie ses précieux durians, Busaba Nakpipat est obligée d'en apporter des milliers de litres par camion.

Les exportations thaïlandaises de durian valent des milliards d'USD et constituent le troisième produit agricole le plus précieux du pays, juste derrière le riz et le caoutchouc.

Siriwan Roopkaew, qui gère un stand de durians, a déclaré que le manque d'eau avait affecté la taille des fruits, mais que pour l'instant les prix restent élevés grâce à la demande chinoise.

Les statistiques du ministère chinois du Commerce montrent qu’environ 95% des exportations thaïlandaises de durian sont destinées à la Chine. L'année dernière, la Thaïlande a expédié pour près de 4,6 milliards d'USD de fruits vers la Chine.

