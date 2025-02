L'Indonésie prévoit de construire des centrales nucléaires de 4,3 GW

L'Indonésie a pour objectif de construire des centrales nucléaires pour une énergie plus propre, a déclaré l'envoyé spécial du président pour le climat et l'énergie, Hashim Djojohadikusumo, lors d'un récent forum sur l'énergie.

L'envoyé spécial du président pour le climat et l'énergie, Hashim Djojohadikusumo a déclaré que l'Indonésie prévoyait de créer plusieurs centrales nucléaires d'une capacité totale de 4,3 GW, y compris des petits réacteurs modulaires flottants (SMR).

Selon Hashim Djojohadikusumo, les défis posés par le changement climatique sont l'une des raisons de la nécessité de construire des centrales nucléaires.

Le conseiller a également déclaré que le gouvernement indonésien ne fermerait pas toutes les centrales au charbon d'ici 2040, mais arrêterait la construction de nouvelles.

L'Indonésie est le plus grand exportateur de charbon thermique au monde, et la production d'électricité à partir du charbon est l'une des principales sources d'émissions du pays. La capacité électrique installée actuelle de l'Indonésie est de plus de 90 GW, dont plus de la moitié provient du charbon et moins de 15% des énergies renouvelables.

Le gouvernement indonésien a récemment annoncé son intention de construire plus de 20 centrales nucléaires d'ici 2050. Le ministre de l'Économie et de la Coordination, Airlangga Hartarto, a déclaré que la société d'électricité publique PLN collaborait avec des entreprises japonaises et américaines pour construire ces centrales.

La République de Corée, la Russie, la France et la Chine ont également exprimé leur intérêt à soutenir le développement de l'énergie nucléaire en Indonésie.

