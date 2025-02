Le Monde des ados mêle papier et numérique pour informer les 10-15 ans

Ces offres "sont complémentaires", explique la rédactrice en chef, Lise Martin.

"Beaucoup d'enfants n'ont pas encore accès à un smartphone et leurs parents ont envie qu'ils gardent un lien avec le papier", poursuit-elle. "En même temps, on propose une plateforme numérique avec les codes des réseaux sociaux, où ils scrollent et swipent (font défiler les contenus avec le doigt, ndlr) mais dans un environnement beaucoup plus sécurisé que sur TikTok".

Le Monde des ados, qui utilise la marque du quotidien de référence, n'est pas réalisé par la rédaction de ce dernier mais édité sous licence par Unique Heritage Media. Ce groupe comprend d'autres titres jeunesse (les licences Disney comme Picsou Magazine) et le magazine scientifique Epsiloon.

Auparavant, la version papier du Monde des ados sortait tous les 15 jours. Elle est désormais hebdomadaire, seulement pour les abonnés (9,25 euros par mois, 99 euros par an). En kiosque, seul un de ces numéros sort par mois car une parution hebdomadaire était trop lourde économiquement.

Son deuxième numéro est sorti mercredi 29 janvier et met à la Une l'auteur de BD Théo Grosjean à l'occasion de Festival d'Angoulême.

Parmi les autres sujets d'actualité, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est traité en une page qui récapitule cinq choses à savoir.

La rubrique "C'est perso" répond à la question "Que faire si je perds un parent proche ?".

"Nos trois piliers sont l'actualité, la culture et les sujets plus personnels pour les collégiens", souligne Lise Martin.

Le site lemondedesados.fr propose des contenus vidéo, des quizz et un "fil info" quotidien qui résume l'actualité en quelques brèves. Tout est pour l'instant en accès libre mais, à terme, certains contenus seront réservés aux abonnés.

Le Monde des ados a en outre une chaîne d'actualité WhatsApp avec près de 100.000 abonnés.

Comment informer ces jeunes lecteurs, y compris sur des sujets difficiles ? En leur parlant "à hauteur d'ado, pour qu'ils se sentent concernés", répond Lise Martin.

