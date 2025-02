Baisse des prix du carburant lors du dernier ajustement

Le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui des Finances ont annoncé un ajustement des prix du carburant, effectif à partir de 15h00 le 1 er février.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

En conséquence, le prix du biocarburant E5 RON92 est plafonné à 20.391 dôngs (0,81 USD) par litre, en baisse de 201 dôngs par litre, tandis que le RON95-III est fixé à 21.002 dôngs (0,83 USD) par litre, soit une baisse de 140 dôngs.

Pendant ce temps, le diesel 0,05S et le kérosène sont vendus à 19.246 dôngs (0,76 USD) par litre et 19.439 dôngs (0,77 USD) par litre, soit des baisses respectives de 948 dôngs et 671 USD par litre.

Le prix du Mazut 180CST 3,5S a été réduit de 250 dôngs par kg, plafonné désormais à 17.502 dôngs (0,69 USD) par kg.

Pour cette période d'ajustement, les autorités ont décidé de ne pas utiliser le fonds de stabilisation des prix pour aucun produit pétrolier, y compris le E5 RON92, le RON95, le diesel, le kérosène ou le mazout.

