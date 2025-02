Remous chez Porsche avec le départ de deux responsables

>> Volkswagen sanctionné pour manquements envers ses clients en difficulté financière

>> À l'usine Volkswagen d'Osnabrück, les salariés ne voient "pas de plan pour l'avenir"

>> Volkswagen insiste sur "l'urgence" de baisser les coûts en Allemagne

Photo : AFP/VNA/CVN

Le conseil de surveillance de Porsche prévoit "le départ anticipé à l'amiable" du vice-président du conseil d'administration, Lutz Meschke, et du directeur des ventes de la marque, Detlev von Platen, indique un communiqué publié samedi soir 1er février, sans expliquer les raisons de cette séparation.

La presse allemande fait état de divergences croissantes et tensions entre M. Meschke, qui est également directeur financier du constructeur de luxe, et le patron de Porsche, Oliver Blume, qui cumule cette fonction avec celle de la direction groupe Volkswagen dans son ensemble.

Selon plusieurs médias allemands, la décision est venue du conseil de surveillance et de l'un de ses membres en particulier, Wolfgang Porsche, petit-fils du fondateur de la marque de luxe.

Le directeur financier est rendu principal responsable de la baisse du cours de Porsche en Bourse, qui a dévissé de moitié depuis deux ans, à 60 euros.

Les superviseurs du constructeur n'auraient pas non plus apprécié des révélations de presse sur des affaires immobilières menées par Lutz Meschke, dans la station chic de Kitzbühl, en plus de ses fonctions dans l’automobile, indique le quotidien Süddeutsche Zeitung.

Plus globalement cette annonce surprise s'inscrit dans les difficultés de la marque de luxe, jusqu'alors très rentable.

Porsche n'est pas épargnée par la chute des ventes de la maison-mère Volkswagen, qui a annoncé cet hiver vouloir supprimer 35.000 emplois en Allemagne dans sa marque principale VW et arrêter la production dans deux de ses usines, un premier historique.

Sur l'année 2024, Porsche a subi un recul de 3% de ses livraisons dans le monde, et de 28% en Chine, son premier marché. C'est un recul encore plus important que chez VW, dont les ventes ont reculé de 1,4%.

L'ensemble du secteur automobile européen est en crise depuis plus d'un an, plombé par la baisse de la demande mondiale, la hausse des coûts et la concurrence croissante des marques chinoises.

Porsche a révisé cet été ses prévisions pour l'année 2024 et réduit son objectif de marge à une fourchette comprise entre 14% et 15% (contre 15% à 17% précédemment).

Ces licenciements présagent d'un "très gros problème" pour Porsche et révèlent "la situation difficile de l'industrie automobile allemande" concurrencée par Chine, commente Ferdinand Dudenhöffer, expert du secteur automobile.

"Les jeunes constructeurs automobile chinois sont devenus des concurrents extrêmement coriaces et arrachent des clients aux marques haut de gamme allemandes", explique-t-il.

En parallèle, les menaces du président américain Donald Trump d'augmenter les droits de douanes sur les importations européennes fragilisent le marché américain, source de revenus pour Volkswagen.

"Les droits de douane élevés rendent les Porsche chères aux États-Unis et la fabrication aux États-Unis est difficilement concevable" pour la marque, explique M. Dudenhöffer.

AFP/VNA/CVN